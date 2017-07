Se billedserie Det er blandt andet i dette område ved Arken i Ishøj, at den kommende kunststi skal være. Stien forventes færdig i 2019, og er altså nu sendt i udbud. Foto: Thomas Mikkel Jensen Foto: Thomas Mikkel

Kunststi skal forbinde station og museum

Vestegnen - 07. juli 2017 kl. 11:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny, kunstnerisk sti skal fra 2019 forbinde Ishøj Station med kunstmuseet Arken.

Opgaven med at skabe den 2, 2 kilometer lang kunststi er netop blevet sat i udbud.

Dermed kan alle interesserede arkitekter og kunstnere, byde ind på, hvordan stien skal forme sig og indrettes.

Ishøj Kommune, kunstmuseet Arken og foreningen Realdania står bag samarbejdet om stien.

»Udbuddet markerer, at vi nu for alvor tager fat på dette spændende projekt. Vi vil nu give de dygtige, kreative mennesker derude mulighed for at komme med deres bud på, hvordan man kan bringe kunst ud i byrummet til glæde for flere og samtidig gøre det nemmere og mere attraktivt at gå eller cykle fra stationen til museet,« siger filantropidirektør Anne Skovbro fra Realdania, som støtter projektet med 16 millioner kroner.

Ifølge planen skal stien, som har fået arbejdstitlen Arken Walk, give en tættere forbindelse mellem Ishøjs centrum og Arken.

Undersøgelser har vist, at mange af Arkens 300.000 årlige besøgende ankommer til Ishøj med tog. Håbet er, at den nye sti både vil gøre det lettere for museumsgæsterne at finde vej til museet, og at de undervejs vil få en kunstnerisk oplevelse ud over det sædvanlige.

»Vandreruten til Arken går både igennem et tætbefolket beboelsesområde, en lang tunnel, et stille villakvarter og et område med idylliske naturstier. Jeg glæder mig til at se, hvordan kunstnerne og arkitekterne vil binde disse områder sammen, gøre ruten lettere at navigere i for de besøgende og give dem en god oplevelse ved at fylde byrummet med kunstneriske oplevelser,« fortæller Ishøj Kommunes borgmester, Ole Bjørstorp.

Ishøj Kommune, Arken og Realdania har ikke på forhånd lagt sig fast på, hvordan kunststien skal se ud, men har udpeget fem overordnede mål, som kunstnerne og arkitekterne skal leve op til.

»Vi vil gerne give kreativiteten og fantasien frie rammer, og som udgangspunkt er alle idéer velkomne,« siger Arkens direktør, Christian Gether, som understreger, at kunststien skal være dynamisk og »mere og andet end blot en række skulpturer, som er placeret langs ruten.«

Målet er at skabe en unik sti, hvor arkitektur og kunst smelter sammen med Ishøjs byrum og giver mulighed for både aktivitet, eftertænksomhed og kreativitet.