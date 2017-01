Krop, sind og ånd i Brøndby

Helsemessen har eksisteret i 21 år i Falconer Centret på Frederiksberg, men på grund af ombygning har DanInfo Messerne ledt efter nye omgivelser, og her er valget faldet på Brøndby Hallen. Det skyldes blandt andet infrastrukturen, hvor det er nemt at komme til og fra både ved hjælp af den offentlige trafik samt i bil og at det er let at finde en gratis parkeringsplads.