Konkurs i hjemmehjælpsfirma: Tre kommuner berøres

Vestegnen - 30. juni 2017 kl. 10:29 Af Peter Erlitz

Virksomheden DFS - Din Fleksible Service - regner med i løbet af fredag den 30. juni at erklære sig konkurs, og det vil få betydning for hundredevis af borgere i Vallensbæk, Glostrup og Rødovre.

Direktør Izabela Prejs fortæller fredag formiddag til Søndagsavisen Vestegnen, at konkursbegæringen endnu ikke er sendt af sted, men hun regner med det vil ske senere fredag, så DFS lukker og slukker til midnat.

Konkursen vil ikke berøre firmaet DFS Plus ApS med kontor i Høje-Taastrup. Dette firma fortsætter uændret, hvorfor borgerne i Høje-Tåstrup, Albertslund og Brøndby vil blive betjent som hidtil, oplyser Izabela Prejs.

DFS er privat leverandør af ydelser inden for hjemmehjælp og personlig pleje, og har serviceret borgere i flere kommuner. Firmaet har hovedkontor i Hersted Industripark i Albertslund, og har opereret i både Glostrup, Høje-Taastrup, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Albertslund. Firmaet havde cirka 100 ansatte,

DFS har stoppet samarbejdet med Glostrup, Vallensbæk og Rødovre, og i Ishøj udløber kontrakten i disse dage. Søsterfirmaet DFS Plus fortsætter dog i Brøndby, Albertslund og Høje-Taastrup.

I Vallensbæk har 66 borgere benyttet sig af DFS.

Den kommunale hjemmepleje overtager ansvaret for de ydelser, DFS hidtil har leveret.

»Vi gør vores bedste i en svær situation. Vi har i den kommunale hjemmepleje omrokeret personale, omlagt vagtplaner og indsat ekstra personale for at kunne varetage de ekstra opgaver. Vi gør, hvad vi kan, for at de berørte borgere mærker så lidt til det, som muligt. Det vigtigste er, at borgere, der modtager personlig pleje dagligt, fortsat gør det. De vil dog møde nye medarbejdere i deres hjem. Modtager man hjælp til fx rengøring, kan der være ændringer i ugedage og tidspunkter,« siger Birte Sonnenborg Grothe, chef for center for pleje og omsorg i Vallensbæk Kommune.

Alle berørte borgere modtager brev med orientering om situationen. De vil ligeledes blive ringet op af hjemmeplejen, der kan fortælle om eventuelle konkrete ændringer for den enkelte. Borgerne skal derfor ikke aktivt foretage sig noget.

I Rødovre er 129 borgere berørt. Rødovre Kommune overtager den personlige pleje og praktiske hjælp til de 129 borgere, der bliver berørt af konkursen.

Henrik Abildtrup, social- og sundhedsdirektør i Rødovre Kommune, er ked af, at byens ældre borgere bliver berørt af konkursen:

»Det er en meget ærgerlig situation for vores ældre borgere, som har valgt leverandøren og er vant til at se kendte ansigter i hjemmet. Rødovre Kommune sikrer, at alle som er berørte af konkursen, får den hjælp, de har brug for, så både ældre og pårørende kan være trygge,« siger han.

Rødovre Kommune oplyser, at de arbejder tæt sammen med DFS for at sikre, at overgangen bliver så god som muligt. Borgerne vil få en ny hjælper, og der kan muligvis være en ændring i ugedag eller tidspunkt for leveringen af den hjælp, borgeren modtager.

Alle borgere bliver kontaktet af kommunen på telefon, hvor borgerne bliver informeret om, at der kommer hjælp fra kommunen i stedet for den private leverandør.

Hos DFS siger direktør Izabela Prejs, at situationen er en følge af de udbud, som flere af kommunerne har gennemført i de senere år, hvor resultatet er blevet, at kommunernes betaling for privat hjemmepleje er blevet nedsat betydeligt.

»Årsagen til vores situation er, at udbudspriserne er alt for lave, især efter vi har overtaget opgaver i nogle kommuner fra andre leverandører som enten gik konkurs eller blev opsagt i kommunen. På grund af disse lave priser holdt økonomien ikke,« siger hun.

»Vi har forsøgt at optimere vores drift og effektivisere for at tilpasse virksomheden til de nye priser i de forskellige kommuner, og selvom vi har haft en øget tilgang af borgere, må vi desværre erkende, at det ikke er muligt at drive privat hjemmeplejevirksomhed på en ordentlig måde til de lave udbudspriser,« tilføjer direktør Izabela Prejs.

Hun ser udviklingen inden for den private hjemmepleje og de mange konkurser i denne sektor som et generelt problem, der kun kan løses ved samarbejde mellem alle involverede interessenter.

»Vi har forsøgt at komme i dialog med både Dansk Erhverv og FOA herom, dog uden at der for alvor er sket noget på området. De kommunale politikere må erkende, at privat hjemmehjælp ikke kan leveres væsentligt billigere end de kommunale fritvalgspriser,« siger Izabela Prejs, der er trist over situationen, hvor både borgere og medarbejdere rammes.