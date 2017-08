Konkurrence: På Vestegns-tour med latter og løvebrøl

Der er masser af muligheder for at opleve det familievenlige, spændende og lattervækkende Cirkus Baldoni, når cirkusteltet den kommende tid bliver slået op rundt om i Søndagsavisen Vestegnens område.

Vinderne kan selv bestemme, hvilken af forestillingerne i Søndagsavisen Vestegnens område, man vil ind til. Sidste frist for at deltage er på mandag den 7. august - og vinderne får direkte besked.

Det er smilet, atmosfæren og hele den lune stemning, der gør det til et hjerteligt og humørfuldt besøg for hele familien at komme i Cirkus Baldoni.

Her lægges der vægt på nærheden samt, at tingene skal være i øjenhøjde for alle. Således er mottoet, at »forestillingen begynder når billetten købes«. De hyggelige gamle cirkusvogne, den smilende medarbejder i billetlugen, cirkusdirektøren der står i indgangen og byder folk velkommen, kioskpigen der serverer popcorn og andre lækkerier og klovnen der laver sjov med folk, når de kommer ind - alt sammen en stemning af, at være tæt på det hele.