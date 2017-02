Koncert med nyt jazz-stjerneskud

Lørdag den 4. februar kl. 20 kan Danmarks nye jazz-stjerneskud opleves ved en koncert i Viften i Rødovre. Med det kritikerroste debutalbum »Blues Modernism« fra 2012, der løb afsted med både JazzSpecial-Prisen for årets udgivelse, samt to nomineringer til Danish Jazz Awards, trådte Snorre Kirk for alvor i karakter som komponist og orkesterleder, og med opfølgeren Europa, der udkom i 2015, blev der banet vej for et internationalt gennembrud, med optrædener på nogle af verdens førende jazzfestivaler, som den prestigetunge North Sea Jazz Festival i Holland, Art of Swing Festival i Kansas City, og Pori Jazz Festival i Finland.