Kommuner samarbejder imod skattely

Albertslund Kommune vil have en standard om »Fair Tax« og er gået i samarbejde med København.

02. juli 2017

Albertslund og Københavns Kommune ønsker ikke at samarbejde med virksomheder i skattely. Derfor har de nu besluttet at afklare muligheden for at udvikle en certificerbar standard for »Fair Tax«.

Formålet er at give bedre mulighed for at skabe gennemsigtighed om virksomheders skatteforhold, herunder om de betaler deres fair del af skat og ikke anvender aggressiv skatteplanlægning i deres økonomistyring.

I den forbindelse har Albertslund og Københavns Kommune netop indgået et samarbejde med Dansk Standard, der har fået til opgave at gennemføre en forundersøgelse om muligheden for at udvikle en standard for »Fair Tax«.

Borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen siger om det nye initiativ:

»I Albertslund og Københavns Kommune er vi enige om, at vi skal passe på borgernes penge. Vi vil ikke acceptere skatteunddragelse fra virksomhederne. Det er ikke fair over for fællesskabet. Derfor vil vi have lavet et system, der skaber gennemsigtighed med virksomheders skatteforhold. Det skal sikre, at de, der skal betale til fællesskabet, også gør det. Vi ønsker ikke at samarbejde med virksomheder, der gemmer penge i skattely.«

Albertslund kommune har en løbende dialog med flere interessenter omkring skattely-problematikker, som vurderer, at det at få lavet en standard er den rigtige vej at gå.

Albertslund Kommune vedtog i slutningen af 2016 en skattely-politik, der betyder en aktiv kontrol af kommunens leverandører.

Skattely-politikken i Albertslund betyder blandt andet, at Albertslund Kommune udelukker udbud fra leverandører, som er dømt i sager om skatteunddragelse, at Albertslund Kommune indarbejder en klausul i kommunens kommende kontrakter om væsentlig misligholdelse, så kontrakten kan ophæves såfremt leverandøren dømmes for skatteunddragelse, og at revisionen udvælger en stikprøve på 5-10 af kommunens leverandører til kontrol for skatteunddragelse.