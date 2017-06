Kommunen overtager hjemmehjælp efter konkurs

»Vi gør vores bedste i en svær situation. Vi har i den kommunale hjemmepleje omrokeret personale, omlagt vagtplaner og indsat ekstra personale for at kunne varetage de ekstra opgaver. Vi gør, hvad vi kan, for at de berørte borgere mærker så lidt til det, som muligt. Det vigtigste er, at borgere, der modtager personlig pleje dagligt, fortsat gør det. De vil dog møde nye medarbejdere i deres hjem. Modtager man hjælp til fx rengøring, kan der være ændringer i ugedage og tidspunkter,« siger Birte Sonnenborg Grothe, chef for center for pleje og omsorg i Vallensbæk Kommune.