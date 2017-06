Kommune inviterer 75-årige til fødselsdagsfest

Hvidovre Kommune vil nu tilbyde 75-årige at deltage i en fødselsdagsfest. Man kan dog stadig vælge en seniorsamtale på tomandshånd.

Vestegnen - 25. juni 2017 kl. 10:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med god sparring fra blandt andet Ældrerådet i Hvidovre og borgere søsætter Hvidovre Kommune nu en ny type forebyggende hjemmebesøg for de borgere, der fylder 75 år. Det betyder, at borgere i Hvidovre Kommune, der fylder 75 år i år, vil kunne vælge imellem to former for seniorsamtaler, som de forebyggende hjemmebesøg fremadrettet hedder i Hvidovre.

»Vi har valgt at tilbyde vores ældre borgere, at de enten kan deltage i en 75 års fødselsdagsfest, hvor der vil være et festligt oplæg ved Jytte Abildstrøm om »de gode sider ved at blive ældre«, og hvor kommunens forebyggende medarbejdere Kirsten Toft-Jensen og Joan Dybré Jensen vil være værter. Eller de kan vælge - ligesom i dag - at få et individuelt besøg af en af kommunens forebyggende medarbejdere,« fortæller formand for social- og sundhedsudvalget, Lars G. Jensen.

Det var ny lovgivning, der åbnede mulighed for at nytænke de forebyggende hjemmebesøg, og derfor har kommunen spurgt et større antal seniorer, hvordan de vil foretrække at have seniorsamtale. Det var her interessen for fælles arrangementer viste sig.

»Vi ved, at samværet med andre mennesker er vigtigt, fordi det giver gode muligheder for at dele erfaringer med ligesindede. Derfor glæder jeg mig også over, at vi nu kan tilbyde de borgere, der fylder 75 år, at deltage i fælles fødselsdagsfester, hvor de kan møde andre jævnaldrende,« siger borgmester Helle Adelborg og understreger, at man naturligvis fortsat kan vælge en seniorsamtale på tomandshånd med en forebyggende medarbejder, hvis man foretrækker det.

Borgere, der fylder 75 år i år vil modtage en personlig invitation til 75 års fødselsdagsfest i den digitale postkasse eller som fysisk brev. Af invitationen vil det fremgå, hvordan man tilmelder sig. Man er velkommen til at tage en pårørende med. Den pårørende skal så også tilmeldes.

Der afholdes tre fødselsdagsfester på forskellige datoer og på forskellige adresser i Hvidovre Kommune.

Man får tilbudt en seniorsamtale/fødselsdagsfest, når man fylder 75 år. Man får et tilbud igen, når man fylder 80 år. Herefter får man et tilbud hvert år. Hvis der er særligt behov, kan ældre borgere fra 65 år desuden få en seniorsamtale.