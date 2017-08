Se billedserie Borgmester Pernille Beckmann glæder sig til at åbne transportmessen igen i år og få en snak med aktørerne i branchen. Sidste år havde hun taget sin mand med.

Kom til Sjællands største transportmesse

Vestegnen - 21. august 2017 kl. 15:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Traditionen tro afholdes Sjællands store transportmesse Transport Øst i Ventrupparken i Greve i weekenden den 2. og 3. september 2017.

Her samles aktørerne fra transportbranchen. På messen kan de møde Greve Kommune og Erhvervscentret for at få en snak om køb af jord, byggetilladelser, infrastruktur, kommune- og lokalplaner samt virksomhedernes behov for rekruttering og arbejdskraft.

Greve har gennem årene positioneret sig som et godt sted at drive virksomhed for transport- og logistikbranchen.

Beskæftigelsen og værditilvæksten i branchen har udviklet sig positivt, viser nye tal fra analysen VækstVilkår 2017 udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland. Den økonomiske fremgang for virksomhederne glæder Greves borgmester Pernille Beckmann, der åbner transportmessen lørdag den 2. september kl. 10.

»Vi er utrolig glade for og stolte af, at Sjællands største transportmesse for ottende gang afholdes i Greve. Det er med til at cementere Greves position som et centralt knudepunkt for transportbranchen. Vi glæder os også over, at der i alle årene har været stor opbakning til Transport Øst. Og så er vi ikke mindst utrolig glade for, at vi i Greve har oplevet en stor fremgang for branchen gennem de sidste mange år, og det er jeg fantastisk stolt over,« siger Pernille Beckmann.

Siden 2009, hvor Transportmessen blev afviklet for første gang, er der år for år kommet flere udstillere og besøgende til. Nogle kommer langvejs fra, mens andre bor lige rundt om hjørnet eller i en af nabokommunerne.

Greves borgmester, erhvervs- og turistchef og medarbejdere fra Teknik og Miljø samt JobCentret ser frem til at få en uformel snak med de mange besøgende, der kommer for at pleje deres netværk og se på lastbiler, trailere, kraner og andet transportmateriel.