Kolonihavehus i brand: Politiets teknikere skal finde årsagen

Søndag aften var kolonihavehuset stadig så varmt, at det var umuligt at komme ind, og Vestegnens Politi har derfor afspærret grunden, og de kommende dage vil politiets teknikere undersøge huset i et forsøg på at finde brandårsagen. Lige nu har politiet ikke et bud på, hvorfor branden brød ud.