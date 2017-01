Kørte ind i to biler og flygtede

Det var scenariet tirsdag aften i Rødovre, hvor det lykkedes en yngre mand at flygte fra politiet, efter hans bil var blevet så voldsomt skadet, at den ikke kunne køre videre.

Det hele startede tirsdag den 17. januar kl. 21.06, hvor politiet eftersatte en Audi personbil, efter den fra Jyllingevej drejede til højre ad Rødovrevej i så høj fart, at bilen skred ud. På trods af politiets eftersættelse fortsatte bilen med høj hastighed over for rødt lys gennem flere lyskryds, hvorfor politiet mistede bilen af syne. I krydset ved Tæbyvej snittede flugtbilen en anden bil. Der var mindre materiel skade, og ingen personer kom noget til.

Den hasarderede kørsel endte med et noget alvorligere uheld i krydset mellem Rødovrevej og Himmelkol, hvor Audi'en stødte sammen med en anden bil. Der skete betydelig materiel skade, og to personer i den påkørte bil fik knubs.

Det lykkedes bilisten at køre et stykke videre ad Rødovrevej i den skadede bil, men derefter var det umuligt for ham at køre videre i bilen, hvorefter han flygtede til fods. Vestegnens Politi satte flere patruljebiler og flere hundepatruljer ind i jagten på bilisten, men det lykkedes ham at flygte.