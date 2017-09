Fotovognene hos Vestegnens Politi har fokus på skoleveje. Foto: Mie Neel

Kører for stærkt ved skole: Politiet kommer igen

Vestegnen - 01. september 2017 kl. 07:43 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange kører for stærkt på Stadionvej i Glostrup ved Vestervangskolen.

Det konstaterede Vestegnens Politi, da der onsdag var fartkontrol på vejen. Mens fotovognen var på plads, passerede 400 biler, og 77 af dem kørte for stærkt. 11 bilister kørte så hurtigt på skolevejen, at de fik et klip i kørekortet.

Torsdag var fotovognen igen på Stadionvej ved skolen, og resultatet var igen så nedslående, at politiet kaldte det øv! 300 biler passerede forbi fotovognen, og 44 af dem kørte for stærkt. Ti bilister fik et klip i kørekortet. Højeste hastighed blev målt til 65 kilometer i timen på en strækning, hvor hastigheden max må være 40 kilometer i timen.

Politiet vil have hastigheden ned, særligt fordi det er en skolevej. Derfor er det også besluttet at fortsætte med fartkontrol på Stadionvej på forskellige tidspunkter.

Vestegnens Politi har generelt fokus på sikkerheden ved skolerne, og derfor kører man aktuelt ud med fotovognene og måler hastighed på skoleveje rundt om på Vestegnen - alene med det formål at få bilisterne til at køre pænt ved skolerne.

Det er nemlig ikke alle bilister, der tænker sig om. Et af ugens eksempler stammer fra Mølleholmen i Taastrup. Mandag var en fotovogn parkeret ved Mølleholmskolen, og 394 biler fik målt deres hastighed. 50 kørte for hurtigt og fire bilister fik et klip i kørekortet. En enkelt bilist kørte så stærkt, at det endte med en betinget frakendelse af kørekortet.

ATK Stadionvej Glo. ved skole. 400 målt, 77 kørte for stærkt. Klipper i 11 kørekort, SÅ KAN DE LÆRE DET. Vi er der igen torsdag.#politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) 30. august 2017