Se billedserie Der var mange flotte kjoler i det historiske modeshow, som Andelslandsbyen og Greve Museum viste frem.

Send til din ven. X Artiklen: Klædelig kulturfest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klædelig kulturfest

Vestegnen - 23. maj 2017 kl. 08:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udklædning, uniformer og tøj var rammen for årets store kulturfest i Greve Nord.

Klæder skaber folk, og folk skaber klæder. Lørdag var Greve Bibliotek omdannet til en kulturfest, hvor man blandt andet kunne få lov til at klæde sig ud og vise sine yndlings kjoler, jakker, uniformer og hatte. Der var besøg af både en politimand, stuepiger, en mavedanserinde, folkedansere, riddere, prinsesser, en afrikansk prins og mange andre.

»Kulturdagen er en festlig dag, hvor vi gerne vil vise mangfoldigheden og glæde os over så mange forskellige mennesker og kulturer, der lever sammen her i Greve Nord. Klæder og tøj er en stor del af, hvordan vi præsenterer os selv og vores kultur, så derfor er dagens tema, at man kan vise, hvem man er gennem sit tøj,« forklarer Suzanne Magelund, der er aktivitetskoordinator i Greve Nord Projektet.

Kulturfesten blev åbnet med tale fra Anne Marie Lyduch, der er formand for kultur- og fritidsudvalget i Greve Kommune, og så var der fællessang og musik, som både børn og voksne sang med på.

Kulturfesten var arrangeret af Greve Bibliotek, Hundige Kirke, Mangfoldighedsrådet og Greve Nord Projektet samt en række frivillige, der blandt andet havde bagt en række forskellige lækre kager fra alverdens lande.

På scenen kunne gæsterne dagen igennem lade sig inspirere af mange fine klæder og gevandter fra forskellige kulturer. Der var blandt andet mavedans med orientalske rytmer, modeshow med fine, traditionelle kjoler fra det store udland, og et historisk modeshow med damemode gennem de seneste 100 år.

»Vi er rigtig glade for, at der er kommet så mange mennesker i dag. Der er rigtig god stemning, og folk er glade og lever sig ind i det. Det er blevet en tradition, at vi holder kulturfest her på biblioteket, og vi er glade for at kunne skabe rammerne for en dag, hvor folk mødes og hygger sig og får et indblik i hinandens kulturer. Det er også en vigtig rolle for os som bibliotek og kulturinstitution at give de muligheder,« forklarer Greta Andersen, der er bibliotekar på Greve Bibliotek.

Børnene fik også mulighed for at være med på scenen, da der var aktiv historieoplæsning, hvor de kunne klæde sig ud og være med til at fortælle eventyr. To af de børn, der var med til at lege og vise historier, var 10-årige Alissa og 5-årige Liva.

»Det var rigtig sjovt at være klædt ud, og at man fik lov til at være med til at vise, hvad der skete i eventyret. Det kunne jeg godt lide. Det er skægt, at der er så meget at prøve, og vi var også med til at synge,« siger Alissa.

Lillesøster Liva nikker. Hun har fået tegnet en flot sommerfugl i ansigtet, og pigerne har også set mavedans og fået kage og saft i cafeen. Lørdag var det også Livas fødselsdag, og hun synes, at kulturdagen var en sjov måde at fejre fødselsdag på.

Alissa og Liva var egentlig bare kommet på biblioteket for at låne et par bøger med deres papmor og mor Camilla Teglgaard, så de fik en ekstra god overraskelse, da de fandt ud af, at der også var kulturdag.

»Jeg synes, at det er et rigtig fint arrangement, og vi har hygget os. Det er en god idé, at man på den her måde kan få vist lidt fra forskellige kulturer og få blandet det hele,« siger Camilla Teglgaard.

Rundt omkring på biblioteket hang tøj, hatte og anden udklædning, som alle var velkommen til at klæde sig ud i. Der var også mulighed for at få ansigtsmaling, lagt make-up, prøve re-designet tøj, sy sin egen pussy-hat hos Greve Produktionsskole eller prøve at få et traditionelt muslimsk tørklæde på.

»I dag er det helt op til folk selv, hvem de har lyst til at være, og hvordan de har lyst til at se ud,« forklarede Hanne Hummelshøj, sognediakon i Hundige Kirke.