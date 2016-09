Kinesere rejste jorden rundt for at se en fødestue på Hvidovre Hospital. Billedet her er fra det kinesiske hospital, hvor de også har kopieret Hvidovres »Livets træ«.

Kinesere ville opleve fødestue

Vestegnen - 05. september 2016

En delegation fra Kina bestående af overlæger, sygeplejersker og jordemødre besøgte forleden Danmark med det ene formål at opleve de såkaldte sansefødestuer på Hvidovre Hospital.

Der blev klikket ivrigt med kameraerne og stillet masser af spørgsmål, da vicechefjordemoder Trine Lind præsenterede de kinesiske gæster for Hvidovre Hospitals sansefødestue. De var rejst jorden rundt for at samle inspiration til, hvordan man kan indrette en fødestue.

Og der gik da heller ikke mere end en måned efter besøget, før der på Suzhou Municipal Hospital i Jiangsu, Kina, blev hasteopført og indviet en sansefødestue, hvor det første barn netop er kommet til verden.

Sansefødestuen er kort fortalt en stue, som skaber et mere afslappende miljø for den fødende ved hjælp af rolige bevægelser på en skærm og lyden af bølgeskvulp fra højttalere. Stuen har også den ekstra bonus, at den øger arbejdsglæden for jordemødrene, som også får gavn af stuens behagelige lys og afslappende stemning.

Det kommer ikke bag på vicechefjordemoder Trine Lind, at kineserne ville have deres egen sansefødestue, selvom den fart det skete med overrasker hende lidt.

»Det er vildt så hurtigt, de har fået lavet stuen og er kommet i gang med at bruge den, men de var godt nok også meget begejstrede for, hvad de så på Hvidovre. De syntes, det var fantastisk, at omgivelserne for fødsler kunne være så anderledes. Det er sjovt at have fået en søster-sansestue i Kina,« siger hun og suppleres af Bjørn Wennerwald, som arbejder for virksomheden, Wavecare, som har installeret sansefødestuen - både i Hvidovre og i Kina:

»Kineserne følte, at de var trådt ind i fremtiden, da de kom til Hvidovre Hospital. Der var ro, moderne venteområder og portørerne kørte rundt på elektroniske scootere. De var meget imponerede,« siger han.

Og sansefødestuen var ikke det eneste kineserne tog med sig hjem fra besøget på Hvidovre. Også fødeafdelingens »Livets træ« har nu fået en kinesisk pendant.

»Livets træ« er en plakat med billede af et træ, som hænger på væggen, hvor der bliver hængt et nyt lille blad på, hver gang der bliver født en baby på afdelingen. Og denne ide er også allerede blevet kopieret på det kinesiske hospital.

»Der er virkelig blevet copy/pastet fra Hvidovre. De syntes det var så god en ide med livets træ, at de tog direkte hjem og lavede deres eget. Og hvem ved, om 200 år vil det måske være en kinesisk tradition med livets træ på fødegangene,« siger Bjørn Wennerwald.