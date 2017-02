Kig op - og få øje på kunsten

Kig op - der er et kunstværk! Nogle er lette at få øje på, mens andre gør mindre væsen af sig. Ikke desto mindre er der kunst i rigtig mange af byens offentlige tilgængelige rum i Brøndby Kommune. Både højt og lavt. Store og små værker.

En del af Brøndbys kunst i det offentlige rum er kommunalt ejet, mens andet er indkøbt fx af et boligselskab. Fælles for dem er, at man nu kan danne sig et overblik over de mange værker på en oversigt på kommunens hjemmeside. På www.brondby.dk/kunst kan man på et kort klikke sig ind på 81 forskellige værker og læse mere.