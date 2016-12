Se billedserie Alle er inviteret til nytårsmarch i Vestskoven.

Send til din ven. X Artiklen: Kickstart på et aktivt 2017 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kickstart på et aktivt 2017

Vestegnen - 26. december 2016 kl. 15:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis et lettere og mere aktivt liv står på ønskesedlen for 2017, så er der rig mulighed for at kickstarte det med en frisk gåtur i Vestskoven søndag den 1. januar kl. 14. Det er Hjerteforeningens lokalforening på Vestegnen og Naturfredningsforeningen, der inviterer til en frisk tur på årets første dag.

Turen er fem kilometer lang og går rundt i Vestskoven - og for de mest energiske måske op over Herstedhøje. Mødestedet er på Herstedøster Skole, Trippendalsvej 2 i Albertslund. Undervejs på ruten i skoven er der et morsomt bankospil. Spilleplader kan købes på Herstedøster Skole inden turens start for 10 kroner stykket eller tre plader for 25 kroner.

Alle kan være med. Der er ingen tilmelding, og man kan bare møde op og på den måde gå det nye år i møde sammen med familie, naboer og venner. Det forventes at der kommer 200-300 friske deltagere i nytårsmarchen i Vestskoven.

»Efter turen er der rigtig mange af deltagerne, der sætter sig ind i skolens aula for at nyde en lille medbragt forfriskning i form af kaffe eller the og lidt hjemmebag - eller måske de sidste stykker af kransekagen,« fortæller Jann Larsen fra de to foreninger.

Vil man høre mere om nytårsturen, kan man kontakte Jann Larsen fra Hjerteforeningens lokalforening på Vestegnen på telefon 36410613 eller mail: jann.larsen@mail.dk