Scooter er hovednavnet til »Vi Elsker Hardcore« i Rødovrehallen den 11. februar.

Kendt 90'er techno kommer til Rødovre

Vestegnen - 07. februar 2017 kl. 08:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre af de største live acts og mest succefulde grupper fra Tyskland gæster lørdag den 11. februar Vestegnens største arena Rødovrehallen.

Det er holdet bag »Vi Elsker«-koncerterne, der har hentet de tyske giganter til Rødovre under eventnavnet »Vi Elsker Hardcore«, og en del af gæsterne til »Vi Elsker 90'erne« kunne sidste år opleve bl.a. Scooter give en lille smagsprøve fra bandets bagkatalog, da gruppen lukkede og slukkede festen på Rådhusplænen i Rødovre.

Men ved forårets koncert bliver der tale om en fuld koncertoplevelse, hvor alle sejl er rigget til for at give publikum en musikalsk rejse ind i techno-musikkens hjerte.

Det absolutte topnavn Scooter med den karismatiske front figur H.P Baxter, er aftenens hovednavn den 11. februar. Bandet er et af Europas største techno harddance grupper og havde sin absolutte storhedstid i midten af 90'erne. Bandet har solgt mere end 25 millioner albums og høstet over 80 guld og platin awards. Gruppen blev dannet i Hamburg tilbage i 1993 og består i dag af H.P. Baxter, Phil Spieler og Michael Simon. Scooter har frem til i dag givet et hav af koncerter over hele kloden samt udsendt en lang række albums. Det seneste er »Ace« fra 2016, og netop i år tager bandet på sin hidtil største turne »Wild & Wicked - the 25th anniversary year tour«.

Aftenens to andre tyske navne er Brooklyn Bounce og bandet 666.

Brooklyn Bounce har været et af de mest indflydelsesrige trance og techno acts de seneste 12 år. Bandet, der leverer sublim ren klublyd har længe stået som symbolet på den tyske musikeksport sammen med Scooter. Bandets leder og producer af disse dance icons er DJ Dennis »Bonebraker« Bohn. Men gruppens absolutte frontfigur live er Rene »Diablo« Behrens, der er kendt for sine mystiske shows, der ikke kun inspirerer det kvindelige publikum, men som også med sine bløde og forførende stemme skaber den rigtige stemning til at få publikum i en fantastisk party-stemning.

Det sidste tyske indslag ved aftenens koncert er gruppen 666, der består af Pasquale Capalbo og Mike Griesheimer. De kendes for deres ret bizarre optræden samt mixet af dansemusik blandet med lyrik på både engelsk og spansk.

Aftenens danske indslag er med DJ Aligator. Den danske producer, der fik et internationalt hit med singlen »The Whistle Song«, som opnåede en placering som nummer fem på den britiske single-hitliste Han har ligeledes optrådt i BBC's prestigefulde tv-show Top of the Pops, som en af de få danskere nogensinde.

»The Whistle Song« har solgt 800.000 eksemplarer på verdensplan, mens debutalbummet Payback Time har solgt 400.000 eksemplarer. Sammenlagt har DJ Aligator solgt 1,5 millioner album og singler på verdensplan.

Teksterne i sange som »Lollipop«, The Whistle Song« og »Doggy Style«, der er kendt for deres åbenlyse seksuelle referencer, er ikke sunget af DJ Aligator selv, men derimod af den afrikanskfødte danske rapper Al Agami.

DJ Aligator har udover sine egne udgivelser remixet for navne som Me & My, Infernal, Nik & Jay, O-Zone og Medina.

Imellem de nævnte artisters optræden bliver publikum underholdt af DJ Kongemanden, alias Jacob Lund.