Se billedserie Lisa Bencke Lyngby skal efter sommerferien læse molekylær biomedicin på Københavns Universitet. Foto: Eva Glæsner

Kedede sig i skolen: Nu vil hun læse neuroscience

Vestegnen - 07. juli 2017 kl. 08:56 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 30-årige Lisa Bencke Lyngby er netop blevet færdig som student fra Vestegnen HF & VUC - med appetit på mere uddannelse. Planen er efter sommerferien at læse molekylær biomedicin på Københavns Universitet. Målet er at tage en master i neuroscience i udlandet, da man ikke kan læse det i Danmark.

Og nå ja, så tager hun lige spansk på højniveau i løbet af sommerferien...

Sådan har det absolut ikke altid været.

»Det var ikke fordi det gik dårligt i skolen, jeg fik sådan jævnt gode karakterer. Men jeg kedede mig og var ikke mentalt til stede,« fortæller Lisa, der er født og opvokset i Greve. Efter en ti-årig afstikker til Ishøj bor hun igen i Greve.

Efter skolen gik hun som så mange andre på gymnasiet, men droppede ud.

Efter en periode startede hun på en erhvervsuddannelse som handelsassistent med logistik som speciale. Det gik fint - hun blev blandt andet udvalgt til et talenthold og blev kåret som årets lærling. Det var dog ikke lige den karrieremulighed, der trak i Lisa - hun ville ind på en videregående uddannelse.

Til gengæld fandt Lisa under erhvervsuddannelsen ud af, at hun sagtens kunne noget, men i virkeligheden »bare« havde manglet udfordringer i skolen.

»For fire-fem år siden troede jeg slet ikke, at jeg kunne noget. Det ændrede sig da jeg tog erhvervsuddannelsen. Jeg fandt ud af, at jeg godt kan, når jeg vil. Det har også været en personlig rejse for mig,« fortæller Lisa, der i dag er fyldt med selvtillid og glæde. Hun er et eksempel på, at nogle elever, der er begavet over gennemsnittet, ikke passer ind i den traditionelle skolemodel, fordi de kommer til at mangle udfordringer.

Lisa Bencke Lyngby valgte at tage HF-uddannelsen på Vestegnen HF & VUC i Albertslund.

»Det valgte jeg, fordi jeg her kunne få musik på højniveau,« fortæller Lisa, der er en dygtig sanger.

»Det var også vigtigt for mig, at der var nogle sjove fag imellem alt det andet,« tilføjer hun.

Lisa Bencke Lyngby tog sin studentereksamen med et snit på 11,9 - og med opgangning for hurtig studiestart har hun et snit på 12,9, hvilket med stor sikkerhed skulle få hende ind på Københavns Universitet efter sommerferien.

De 11,9 var i øvrigt højeste gennemsnit på Vestegnen HF & VUC. Det er dog ikke kun fagligt, at den 30-årige Greve-pige stråler. Hun betegnes også som arbejdsom, hjælpsom, kreativ. Hun har været formand for kursistrådet og medlem af skolens bestyrelse - og kåret til årets kvindelige kursist.

Lisa har engageret sig meget i skolens liv.

»I de år, Lisa har gået på skolen, har hun været en af de store drivkræfter bag musikforestillingerne. Og hun har også været den bærende kraft i de numre, som vi selv har skrevet. Hun har hjulpet med at lave pr og alt muligt andet i den forbindelse - faktisk så meget, at jeg måtte bede hende om at lade være for at passe på sig selv og ikke blive begravet i arbejde. Men hun vil så gerne hjælpe og er meget effektiv. Samtidig er hun en sød og rar kursist, der er meget omsorgsfuld over for sine medkursister, hun møder altid forberedt og deltager meget aktivt i timerne,« fortæller Lisas musiklærer Nille Elm Falkenfeldt.