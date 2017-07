Se billedserie NTK-bygningen kan nu bruges til store events med publikumsdeltagelse.

Kan rumme Vild med dans: Grønt lys til events i Brøndby

Vestegnen - 18. juli 2017 kl. 11:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu bliver det muligt at bruge den bevaringsværdige NKT-bygning i Priorparken i Brøndby til blandt andet musik- og tv-produktion.

Brøndby Kommunes politikere har netop vedtaget en ny lokalplan for området, der giver spillerum til, at der kan afholdes store events med publikumsdeltagelse.

NKT's tidligere bygning med højspændingslaboratorium, der ligger i erhvervsområdet Priorparken i Brøndby, er et af de største åbne rum i Skandinavien og dermed oplagt til store tv- og musikproduktioner som fx Vild med dans. Og måske det en dag bliver en realitet. Nu er der i al fald banet vejen for, at bygningen kan bruges til nye formål. Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune har nemlig givet grønt lys til, at bygningen bruges til nye, publikumsorienterede tiltag, og at der også må bygges nyt indenfor lokalplanens område.

Priorparken - der ligger »bag« rådhuset - er et indhegnet erhvervsområde med adgangskontrol, men da NKT-bygningen ligger i udkanten af området, kan man åbne for adgangen til eventhallen, samtidig med at det øvrige område er indhegnet. Der vil blive etableret en ny adgangsvej til eventhallen udenom det indhegnede område.

Den nye lokalplan lægger op til, at der skal etableres 250 parkeringspladser, hvis den fremtidige eventhal vil afholde arrangementer med offentlig adgang. Man forventer derfor ikke, at de nye planer for bygningen vil skabe parkeringsproblemer i området.

Planerne om en eventhal i Brøndby ligger i forlængelse af intentionerne i »Helhedsplanen for Priorparken og Vibeholm«, hvor man vil omdanne de to områder til attraktive og levende erhvervsområder.