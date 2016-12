Professor i infektionsmedicin Thomas Benfield fra Hvidovre Hospital, forventer at man sagtens kan halvere behandlingstiden med antibiotika med samme effekt.

Kan man skære ned på antibiotika?

Vestegnen - 29. december 2016 kl. 11:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En typisk antibiotikabehandling tager 10-14 dage, men det er sandsynligvis unødvendigt at give det så længe. Et nyt forskningsprojekt fra Hvidovre Hospital vil påvise, at man kan halvere behandlingstiden.

Stigende resistens, flere og flere bivirkninger og dårligt samspil med andre lægemidler er alt sammen negative effekter ved brugen af antibiotika. Der er altså mange gode grunde til at bruge så lidt antibiotika som overhovedet muligt. Men hvor lidt er nok?

Det skal et nyt landsdækkende forskningsprojekt med udspring fra Hvidovre Hospital finde ud af. Projektet har i december 2016 modtaget 1,4 millioner kroner fra sundheds- og ældreministeriet til at undersøge om, man kan nedsætte behandlingstiden med antibiotika fra de normale 10-14 dage til kun syv dage for stafylokok-infektioner - en af de hyppigste infektioner i Danmark.

Ifølge professor i infektionsmedicin Thomas Benfield, Hvidovre Hospital, som er en af undersøgelsens bagmænd, er forventningen, at man sagtens kan halvere behandlingstiden med antibiotika med samme effekt.

»Sandheden er, at vi ved meget lidt om antibiotikabehandling. At den typiske behandlingstid er landet på 10-14 dage er en ren tilfældighed. Der er ikke nogen lægefaglig grund til, at man skal behandle i 14 dage frem for fx syv eller ni dage. Det er et enormt vigtigt område, som vi skal blive klogere på,« siger Thomas Benfield.

»Antibiotikaforbruget er blevet så stort at det giver os mange forskellige problemer som fx resistens, men vi begynder også at se mere og mere alvorlige bivirkninger ved de nye typer antibiotika, så det handler om at minimere forbruget mest muligt. I første omgang undersøger vi effekten ved at gå ned til syv dages behandling, og bliver det en succes, kan vi prøve at gå endnu længere ned,« forklarer Thomas Benfield

Infektionsmedicinske afdelinger fra hele landet medvirker i undersøgelsen. Over de næste par år skal 220 patienter (både børn og voksne) deltage. Udvælgelsen foregår ved, at relevante patienter med stafylokok-infektioner bliver spurgt, om de ønsker at medvirke i undersøgelsen, og blandt dem der siger ja, vil halvdelen blive tilfældigt udvalgt til at prøve med nedsat behandlingstid. Deres prøveresultater vil herefter blive tastet ind i et samlet landsdækkende computersystem.