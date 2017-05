Kæmpekø til pokalfinale-billetter

Interessen blandt Brøndby-tilhængere for at opleve pokalfinalen mellem Brøndby og FCK Kristihimmelfartsdag, torsdag den 25. maj.

Onsdag kl. 16 gik et såkaldt restsalg af billetter i gang fra billethuset ved Brøndby Stadion. Køen var allerede en time inden så lang, at den gik ned langs med Brøndby Hallen. Og kl. 15.40 blev det meddelt, at køen var så lang, at den langt overskred antallet af billetter, og at der ikke var grund til at stille sig i køen.