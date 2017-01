18-årige Allen Anjeh fra Høje Gladsaxe (til venstre) og 17-årige Zara Zinglersen (til højre) fra Greve kom i fredags videre fra deres audition i 10. sæson af X Factor. Foto: DR

Kæk Greve-pige videre i X Factor

Vestegnen - 19. januar 2017 kl. 06:57 Af lisbeth Jansen

Hvis man følger med i årets udgave af tv-programmet X Factor på DR1, kunne man i fredags se to glade piger hilse kækt på dommerne, synge Carpark Norths sang »Save me from myself« og gå videre fra auditions med to ud af tre dommerstemmer. Efterfølgende blev de to piger også endelig valgt ud af dommerne til næste skridt i konkurrencen, som er 5 chair challenge, hvor deltagerne skal synge for deres videre overlevelse i programmet.

De to piger præsenterede sig til auditionen som gruppen ZALN, og bag navnet er 17-årige Zara Zinklar Zinglersen fra Greve og hendes veninde 18-årige Allen Venet Anjeh fra Høje Gladsaxe.

Zara går til dagligt på Greve Gymnasium på linjen Samfund og Identitet, mens Allen går på Baltorp Gymnasium i Ballerup.

De to piger har kendt hinanden i omkring tre år, da de mødte hinanden på deres fælles efterskole i Faarevejle, hvor de indledningsvist kom i den samme familiegruppe og talte med hinanden, selvom de havde fået at vide, at alle skulle tie stille.

»Fordi jeg er mig og er energisk og ikke altid gør, hvad jeg får besked på, så begyndte jeg at tale til Allen, da jeg så, vi havde den samme mobil, og så har vi været venner siden,« fortæller Zara.

Zara Zinglersen har sunget, så længe hun kan huske.

»Jeg har sunget, før jeg kunne tale. Som 12-årig havde jeg en vocal coach, og på efterskolen var Allen og jeg i musikklasse sammen. Det har været godt for os, at vi siden musikklassen har skullet give meget plads til hinanden, fordi vi har øvet meget sammen. Jeg er lidt den der mor, der siger: 'husk at gøre det og det' og har styr på det hele, mens Allen er mere fri og siger 'vi når det nok', samtidig med at hun kan få mig ned igen, hvis jeg er oppe i det røde felt,« siger Zara.

Allen mener, at hun og Zara minder meget om hinanden.

»Vi er begge to meget åbne mennesker og minder meget om hinanden, fordi vi har de samme interesser. Vi elsker musik og synger altid, når vi ses. Det er ikke noget, vi tænker over, vi synger bare,« siger Allen, der også kommer ind på, at hun faktisk har sceneskræk, men at det hjælper at se på Zara, når de to synger.

»Jeg har sceneskræk. Det er faktisk én af grundene til, at jeg ville med i X Factor. Jeg tænkte, at det nok var en god idé at prøve. Zara hjælper mig meget igennem skrækken. Når vi synger, så kigger jeg på hende, og så bliver jeg rolig,« siger Allen.

Den sang, som duoen gav en smagsprøve på til auditionen, har en særlig betydning for pigerne.

»Det er den sang, vi sang bedst sammen på efterskolen,« forklarer Zara, der dog ikke hører så meget Carpark North selv. Både hun og Allen er mere til R'n'B, såsom Beyonce og Rihanna eller pop.

Surrealistisk at være der Selve auditionen betød flere nye oplevelser for pigerne, der begge var godt nervøse inden.

»Det var meget surrealistisk at være til audition. Der var helt vildt mange mennesker. Selvfølgelig deltagere, men også kamera- og lydfolk. Jeg har aldrig prøvet før at blive fulgt af et hold og filmet på den måde. Det var mærkeligt, men også sjovt at prøve det,« siger Zara, der kalder det at stå foran de tre dommere for nervepirrende.

»Det var nervepirrende endelig at komme ind foran dommerne, der sad der in real person. Mit hjerte hamrede 30 gange hurtigere end normalt. Jeg var så mega nervøs, og alt gik så hurtigt, efter at vi havde ventet i lang tid sammen med alle andre. Pludselig var det vores tur og så tænkte jeg 'Så er det nu, det gælder'. Jeg var nok særligt nervøs, fordi jeg er god til store publikummer med mange mennesker, men at stå der foran de tre mennesker, der skulle bedømme os, var rigtig intimt. Plus det at de er kendte, og man har set dem og fulgt programmet i ti år,« siger Zara Zinglersen om oplevelsen.

Hun og Allen fik lidt blandede kommentarer af dommerne. Mette Lindberg sagde som det første, at hun godt kunne lide pigernes personlighed og synes, de var særlige. Herefter kom det lidt kritisk fra Thomas Blachman, at pigerne i hans øjne blandt andet var iltre og overfladiske. Remee kommenterede på de to pigers energi og kaldte dem for tossede og lidt skæve, men tilskrev det nervøsitet.

De to piger tager dommernes kommentarer til sig.

»Mettes ord har jeg det godt med. Det er altid rart at få ros. Og vi vidste næsten godt, at Blachman ville sige noget kritisk. Vi var nok lidt pjankede, men vi er jo ikke useriøse. Også Remees ord har vi taget til os,« siger Zara Zinglersen.

»Vi har det også meget med at snakke i munden på hinanden, Zara og jeg, så efter auditionen øvede vi os i at lytte mere til hinanden og blive bedre til at harmonere, når vi synger,« siger Allen.

Hvordan det går pigerne fra ZALN og de øvrige deltagere videre i konkurrencen kan man se, hvis man følger med i X Factor fredag aften.