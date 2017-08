Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Jeg er vild med min lærer

Vestegnen - 26. august 2017 kl. 06:53 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet i Vestegnen svarer børn og unge på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet på Vestegnen, så kan man skrive en mail på: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er tiltrukket af min lærer hvad skal jeg gøre. Anonym.

Svar Hej Du.

Det er super normalt at være tiltrukket af sin lærer eller vikar. Men det er dog ulovligt at komme sammen med sin lærer, uanset alderen.

Det kan være fordi I tilbringer så meget tid sammen eller fordi du er mere moden end andre i din klasse og din lærer er den eneste som er lige så moden som dig. Der kan selvfølgelig være andre grunde, du har ikke givet særlig meget information så jeg ved ikke særlig meget om, hvordan du har det, din lærers alder, køn osv.

Det er helt okay at føle en form for attraktion for sine undervisere. For de fleste forbliver attraktionerne fantasier. Du må acceptere at I aldrig kommer sammen. Du skal bare prøve at forstå, at der ikke kommer til at ske noget mellem jer. Det kan være svært at komme over personer, men du må bare prøve.

Victoria 14 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Hvad skal man gøre hvis man ikke kan falde i søvn, fordi man hele tiden ligger og tænker på, om det var ens egen skyld at ens forældre er blevet skilt?

Har I et godt råd?

Anonym.

Svar Hej. Jeg kan godt forstå, hvorfor det kan være svært, at forældrene er blevet skilt. Dog må du aldrig tro, at det er din skyld!

Selvfølgelig er dine forældre ikke blevet skilt på grund af dig. Snak eventuelt om det, med nogen du føler dig tryg ved. Dette er selvfølgelig ikke noget krav, men det kan nogen gange være en god ide at fortælle det til andre og få det gennemtalt, for selv at få et overblik og få et andet perspektiv på det. Du kan måske snakke med dine forældre om det, hvis du har lyst, men de problemer der skaber en skilsmisse er voksenproblemer, og det må du måske også være forberedt på at få at vide, hvis du spørger dine forældre.

Under alle omstændigheder er det vigtigt du ved og husker det absolut ikke er din skyld.

Jeg håber svaret kan bruges, ellers er du velkommen til at skrive ind igen.

Hilsen

Olivia 15 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

I min klasse går der fem piger, der er meget forfinede og snobbede, så det halve kan være nok.

De styrer hele klassen!

Jeg hader dem.

Hvad kan man gøre ved det?

De andre i klassen lader som ingen ting.

Venlig hilsen

P.. 13 år.

Svar Hej P.. på 13 år. Det er normalt meget typisk at opleve, at der er en gruppe af piger, som er de »populære«, som prøver at styre det hele. Sådan nogen havde vi også i min klasse - og de gjorde mit liv til et helvede. Til tider ville de snakke med en, kun for at afvise en blankt det næste øjeblik. Og man vidste aldrig, om man var venner med dem eller ej.

Det bedste at gøre, er sådan set ikke at give dem mere magt, end de har. Det kan også være farligt at stå op imod dem. Som du selv skriver, har de tendens til at styre hele klassen. Man kan uheldigvis ikke ændre andre mennesker særlig nemt.

Mit bedste råd til dig er, at lade dig være med at gå på af dem. I vores klasse ændrede forholdene sig fuldstændig, især når os »udkast« blev ligeglade med at skulle accepteres af dem. Så lad vær med at søge deres opmærksomhed. Det er ikke det samme som at ignorere dem, men at du melder dig ud af deres »kongerige« er en god start.

Du bør nok også snakke med dine venner rundt om dig, hvordan de har det, og om de har det på samme måde. Husk nu - det er ikke fordi, at I skal gå hen og udelukke dem lige pludselig. Det har de heller ikke fortjent. Hvis der er flere der føler, at det er et problem, så tag eventuelt fat i jeres klasselærer, og forklar problemet.

Klasselæreren kan måske virke som et mærkeligt forslag, men de er faktisk dybt interesseret i klassens velvære. Det kan derfor betale sig at snakke med dem, da de kan have forskellige forslag og forbedringer man kan prøve.

Hvis du stadig føler, at det er slemt, så skal du være velkommen til at skrive herind igen!

Med venlig hilsen

Oliver 19 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Min mor er lidt skør, for nogen gange opfører hun sig som en, der er lige så gammel som min lillesøster. F.eks. går hun med korte kjoler, gamasher, fletninger og skaber sig når vi er ude at shoppe. Så jeg gider ikke gå ud og shoppe med hende mere, for jeg er mega flov over det.

Kan jeg gøre noget, så hun bliver normal igen.

Kærlig hilsen

Sussi 15 år.

Svar Hej Sussi. Jeg kan da godt se at det kan være irriterende, især hvis man ikke selv er sådan.

Du kan fortælle hende det, sådan sætte dig og virkelig snakke med hende, virkelig fortælle hende hvor meget du hader at hun gør det. At du synes det er pinligt at gå sammen med hende når hun er sådan.

Selvfølgelig så kan hun blive lidt trist over at høre det, men tror hellere, at hun vil høre det, end at du ikke vil ses sammen med hende.

Du kan ikke gøre hende »normal« igen. Ifølge hende er hun normal, og hun er ligeså normal som dig, men hun er bare anderledes.

Hun er stadig din mor jo, så du burde kunne fortælle hende det.

Dog kan man vel se på den lyse side, din mor er ikke helt vildt kedelig.

Håber du fik svar nok, ellers så skriv ind igen!

Kærlig hilsen

Amalie, Børnepanelet.