Se billedserie Jan Tvernø er glad for at være en del af Vækstfabrikken Greve, der ligger i Erhvervscentret i Greve. Her er han sammen med erhvervs- og udviklingskonsulent Mette S. Nielsen og virksomhedspraktikant Mie Jensen.

Iværksættere spirer og gror

Vestegnen - 18. maj 2017 kl. 06:44 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Overalt i Søndagsavisen Vestegnens område er der en markant stigning i antallet af borgere, der gerne vil springe ud i tilværelsen som iværksætter og selvstændig. Greve-Solrød Erhvervsservice har oplevet en stigning på 30 procent.

»Der er markant flere, som realiserer drømmen om at kvitte det faste job og blive selvstændige. Jeg tror det skyldes, at de økonomiske vilkår efter krisen er blevet bedre, og desuden at de digitale muligheder hele tiden bliver bedre.«

Erhvervs- og udviklingskonsulent Mette S. Nielsen kan i dén grad mærke interessen for at blive iværksætter.

Hun sidder i Erhvervscentret i Greve, der sørger for vejledning af borgere i Greve og Solrød, som går med en drøm om at starte egen virksomhed.

»Sidste år havde vi cirka 150 personer, som ønskede vejledning. Det var en stigning på 30 procent i forhold til året før, og jeg kan se, at denne tendens fortsætter her ind i 2017,« siger Mette S. Nielsen.

»Vi oplever, at det er blevet attraktivt, man kan næsten sige in, at være iværksætter,« tilføjer hun.

Det er ikke kun unge eller yngre mennesker, der kommer med en god forretningsidé og på den baggrund gerne vil starte egen virksomhed.

»Vi får flere henvendelser fra modne og erfarne mennesker, der har siddet i gode jobs. Nu vil de gerne realisere drømmen om at blive selvstændig,« fortæller Mette S. Nielsen.

Krævende at få succes

De lokale iværksætterspirer, der kontakter Greve-Solrød Erhvervsservice, som er en del af Erhvervscentret i Greve, oplever ofte, at de står meget alene med etableringen og udviklingen af deres forretning. Eller også har de bare brug for en erfaren, fortrolig og uvildig sparringspartner at støtte sig til, når de skal træffe svære beslutninger særligt i den første tid, så de kan håndtere udfordringerne i den nye rolle, de træder ind.

»Min hovedopgave er at tage de kommende og nyetablerede iværksættere i hånden med en indledende vejledningssamtale. Som udenforstående er jeg en uvildig part, og jeg forsøger at skabe en tillidsfuld relation, der gør det muligt for mig at lytte intenst på flere kanaler og give dem feedback på deres forretningsidé også i forhold til, hvor de er i deres liv personligt, økonomisk og fagligt. Vejledningssamtalen skal sikre, at borgerne træffer det rigtige valg,« siger erhvervs- og udviklingskonsulent Mette S. Nielsen.

»At sige sit faste job op for at starte egen forretning svarer jo til at kaste sig ud fra tyvemetervippen. Det er ikke et quick fix at starte op selv med den risiko, du løber. At få succes kræver enormt meget tid, energi, penge og lynhurtig læring. Og det tager jeg en ærlig snak med dem om, uden at være vurderende eller dømmende,« tilføjer Mette S. Nielsen.

Erhvervs- og udviklingskonsulenten sørger også for, at iværksætterne bliver præsenteret for tilbud, der kan hjælpe og støtte dem. Det kan være kurser, netværk og meget andet.

Vækstfabrik i Greve

Noget helt særligt ved Erhvervscentret i Greve er, at iværksættere har mulighed for, på fleksibel basis, at kunne leje en arbejdsplads eller et kontor, så alt ikke skal foregå ved køkkenbordet derhjemme.

Erhvervscentret har - med navnet Vækstfabrikken Greve - et særligt iværksættermiljø, hvor iværksætterne sparrer med hinanden og sideløbende deltager i et fagligt udviklingsforløb, der giver vækstfabrikanterne en tro på, at det kan lade sig gøre at få succes som selvstændig.

Det giver også mulighed for at møde andre iværksættere, og have et socialt arbejdsliv. Desuden er det erfaringen i Greve, at der en god udveksling af erfaringer og idéer, og at man kan trække på hinanden i forskellige sammenhænge.

Endelig er der også praktiske fordele. Erhvervscentret i Greve, der ligger på Korskildelund 6 i Greve, tilbyder en række fælles faciliteter lige fra kantine til reception og mødelokaler.