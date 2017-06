Se billedserie Teknikere fra Kabelplus har arbejdet i døgndrift for at løse problemerne.

Ishøjs borgmester i kabel-tv sagen: Ikke godt nok

Vestegnen - 15. juni 2017 kl. 11:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bølgerne er gået højt - rigtig højt - siden Kabelplus overtog Ishøj Fællesantenne fra Yousee. Mange har klaget over manglende tv-programmet, for langsomt internet, skidt kundeservice og meget mere.

Nu går Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp ind i diskussionen. Ishøj Fællesantenne er forankret i Ishøj Kommune, og det var efter et kommunalt udbud, at valget faldt på Kabelplus ud fra en række kriterier om indhold, pris og kvalitet.

Ishøj Kommune har siden Kabelplus overtog ansvaret for Ishøj Fællesantenne den 1. juni arbejdet tæt sammen med den nye udbyder for at finde løsninger på de dårlige oplevelser, flere borgere har haft med kvaliteten af kundeservice.

I forbindelse med overdragelsen fra Yousee til den nye udbyder Kabelplus den 1. juni har cirka 1000 husstande været ramt af problemer med manglende internetforbindelse. Generelt har der flere steder været problemer med dårligt og ustabilt signal både på tv og internet i den første halvanden uges tid.

Udover at teknikerne har arbejdet i døgndrift for at løse signalproblemerne, så har det også lagt et større pres end forventet på Kabelplus' kundeservice, der har haft besøg af op mod 400 kunder hver dag i sin butik i Ishøj Bycenter og siden 1. juni har modtaget mere end 3000 telefonopkald.

Ishøj Kommune har modtaget klager fra borgerne med oplevelser af fx for lange ventetider på telefonerne og for lange svartider på henvendelser generelt. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, mener Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

»Den oplevede kundeservice hos Kabelplus har ikke været god nok, og det har vi løbende påtalt overfor Kabelplus og sammen med dem arbejdet på at finde løsninger. Vi har en klar forventning om, at borgernes service-oplevelse indenfor kort tid bliver væsentlig forbedret. Men det skal også siges, at Kabelplus ikke havde kunnet forudse, at presset ville blive så stort på deres kundeservice. For det er ikke alene deres skyld. Vi overvejer lige nu at gøre Yousee erstatningsansvarlig, fordi selskabet ikke har levet fuldt ud op til deres kontraktlige forpligtelser om at tilbagelevere anlægget i ordentlig stand og loyalt at medvirke til, at overgangen bliver så nem som muligt for den nye udbyder,« siger borgmester Ole Bjørstorp.

Kabelplus har erkendt, at de på grund af en serverfejl har været skyld i, at cirka 1000 kunder ikke kunne komme på internettet, men det er løst nu. Derudover skyldes nogle af problemerne også, at Kabelplus ifølge aftalen med Ishøj Fællesantenne er forpligtet til at opgradere internettet til gigabredbånd inden udgangen af 2018. For at kunne gøre det, udnytter Kabelplus et større frekvensområde til signalet, end det var tilfældet før den 1. juni. Det stiller både større krav til indstillingerne i antenneanlægget og til kablerne i huset, som den enkelte husstand selv har ansvaret for. Signalet er nemlig mere følsomt overfor, om det står rigtigt, og derfor har det været nødvendigt for Kabelplus at finjustere signalet i alle 56 områder i antenneanlægget. Det blev de færdige med i weekenden.

Indtil videre har Kabelplus desuden hjulpet 300 husstande med at forbedre deres husinstallation. Der kan stadig være husstande, som oplever ustabilitet i netforbindelsen, men så er det enten på grund af individuelle fejl på nettet eller dårlige husinstallationer, er meldingen fra Ishøj Kommune.

Det er der gjort Ishøj Kommune har siden den 1. juni sammen med kommunens eksterne rådgiver holdt møder med Kabelplus i gennemsnit hver anden dag for at få en status på drift og kundeservice.

Kommunen har på møderne påtalt forhold, som borgerne ikke er tilfredse med ved at videreformidle de klager, som kommunen har modtaget og de bekymringer, som er kommet til udtryk i den debat, der har været på Facebook.

Samarbejdet med Kabelplus om at finde løsninger på kundeservice-problematikken har blandt andet ført til:

Udvidelse af antallet af medarbejdere ved telefonerne.

Driftinformations-side på kabelplus.dk

Sms-service til kunder som supplement til mail.

Udvidet åbningstid i butikken i denne uge - fra kl. 11-19 i stedet for kl. 11-16.30 som planlagt.

En guide til wifi og flere guides på vej, der kan hjælpe kunderne med de problemer, de måtte have med udstyr og installationer i hjemmet.

Hjemtagelse af kundeservice-betjeningen på telefonen i dagtimerne, så det er lokale medarbejdere, der svarer på spørgsmål fra kl. 11-16.30. Det skal sikre, at borgerne kan få kvalificerede svar på alle deres spørgsmål. Fra kl. 16.30-21 er det fortsat en ekstern leverandør, der er specialiseret i internet, som svarer på spørgsmål.

Efteruddannelse af Kabelplus-medarbejdere.