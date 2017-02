Se billedserie Der var pelsshow hos Next på Vejlebrovej 65 i Ishøj. Foto: Kim Rasmussen

Ishøj kom med fra dyr til pels

Vestegnen - 21. februar 2017 kl. 06:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var mulighed for at få et indblik i turen fra mink til mode, da Kopenhagen Fur inviterede til pelsshow på Next i Ishøj.

Er det i orden, at mink opdrættes med det formål at få pels til modetøj? Meningerne er delte. Især om hvor gode vilkår det lille dyr skal have, hvis det nu endelig skal være.

At debatten af og til raser, mærker de i Kopenhagen Fur, der er verdens største auktionshus for pels, og som er ejet af danske minkavlere. Netop derfor ønsker Kopenhagen Fur at være åbne omkring minkavl og ikke mindst dyrets vej til at blive pels.

Forleden fik Ishøj og opland derfor muligheden for at kigge nærmere, da Kopenhagen Fur afholdt pelsshow hos Next - Uddannelse København på Vejlebrovej 65.

»Vi vil gerne vise, hvad avlerne går og laver hele året. Forhåbentlig kan det give en forståelse af, at dyrevelfærd fylder meget for danske minkavlere og Kopenhagen Fur. For dyr, der har det godt, har det flotteste skind. Minkavl er landbrug ligesom så mange andre ting,« forklarer Pernille Munk Christensen, der er projektleder i Kopenhagen Fur.

Kopenhagen Fur har tidligere åbnet for pelsverdenen i flere jyske byer, men denne dag i Ishøj var første gang, at sjællændere fik muligheden.

Arrangementet foregik under navnet »Pelsshow«. Og næsen skulle ikke være særligt trænet for at fornemme, at lokalerne på Next i Ishøj var fyldt op med friske pelse, der gav en lugt, der mest af alt minder om lugten af våd hund. Ved alle pelsene stod minkavlere, der var klar til at fortælle vidt og bredt til interesserede.

Men show blev det også til, som navnet antydede: For at få de besøgende med på hele rejsen, bød arrangementet nemlig også på et modeshow, hvor det var til at se, hvor meget designere kan få ud af pels.

Før pelsen når op på catwalken, skal den dog lige bearbejdes. Og den del fik gæsterne også med. Ved hver sin symaskine sad tre bundtmagerelever fra Next - Uddannelse København. En af landets mindre uddannelser og netop den, der giver mulighed for at arbejde med pels.

»Det er et sindssygt interessant og meget fint håndværk, som er både svært og kompliceret at udføre,« fortæller en af eleverne, Malin Lindqvist, der er klar i mælet om hvorfor, hun har valgt at tage en erhvervsuddannelse:

»Jeg synes, det er fascinerende at være med fra tegning til produkt. Det at man skaber noget,« siger hun.

For Malin Lindqvist kunne det meget vel blive i Kopenhagen Fur, at hun skal folde håndværket ud. For delte meninger eller ej, så er der et marked for pels. Og måske er det ikke så farligt igen, hvis man skal tro arrangøreren Kopenhagen Fur. Nu er Ishøj i hvert fald blevet lidt klogere.