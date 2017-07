Ishøj Kommune har fået revisor-ros for sit 2016-regnskab.

Ishøj får ros for regnskab

Vestegnen - 17. juli 2017

Ishøjs årsregnskab for 2016 har været til revision, og der var kun ros fra revisoren til kommunens omgang med borgernes penge

Det er normalt, at Ishøj kommune får en underskrift fra revisoren, en såkaldt blank påtegning, som i revisor-sprog betyder, at revisor konkluderer, at årsregnskabet er retvisende og overholder loven. Men i regnskabet for 2016 er underskriften også givet uden bemærkninger, og det er ud over det sædvanlige.

Normalt er der nemlig et par bemærkninger fra revisoren, hvor der er plads til forbedringer. Men heller ikke her, har der været noget at komme efter, og det har givet stor ros fra revisoren.

Derfor har Ishøj Byråd god grund til at være tilfredse med kommunens administration:

»Når vi kommer så godt ud af 2016 rent regnskabsmæssigt, så skyldes det jo langt hen ad vejen, at der, dels politisk, men også bredt i kommunens administration, er en ansvarlig omgang med borgernes penge. Det viser, at vi har forholdt os grundigt til kommunens økonomi i alle sager, og det resultat kan vi som byråd kun være meget tilfredse med,« siger borgmester Ole Bjørstorp.

Ishøj Kommunes regnskab for 2016 havde en balance på godt 2,4 milliarder kroner, og der var et mindre forbrug på driften på 40,4 millioner kroner i forhold til det korrigerede budget - man kan kalde dette beløb et slags overskud.

Regnskabet viser også, at Ishøj Kommune ved udgangen af 2016 havde 118 millioner kroner i kassen. Der blev i 2016 afdraget på den langfristede gæld med 40 millioner kroner i 2016 - og der blev ikke optaget nye lån.