Intet slår venskaberne fra efterskolen

Venskaber for livet og personlig udvikling. Det er bare to af de ting, som 17-årige Katja Bork-Nielsen fra Vallensbæk har taget med fra et år på efterskole.

i august 2016 skiftede hun livet på Pilehaveskolen i Vallensbæk ud med 10. klasse på Høng Efterskole på Vestsjælland, hvor hun sluttede i juni.

»Det var megafedt, og jeg lærte en masse om mig selv,« siger Katja Bork-Nielsen som det første, da hun bliver spurgt om, hvordan det var at gå på efterskole.

Hun sætter flere ord på, og fortæller, at hun blandt andet har lært at se ud over sine egne behov.

»Jeg er enebarn. Men på efterskolen lærte jeg blandt andet at dele værelse og ting med andre. Det er noget, som mange oplever med sine søskende, men som jeg ikke har prøvet. Jeg har også lært, hvad jeg kan tolerere, og hvad jeg ikke kan tolerere. På efterskolen lærer man også at se hinandens forskelligheder og hinandens stærke sider,« forklarer den 17-årige pige, der her i august er begyndt på Albertslund Gymnasium.

»Men jeg lærte også at indrette mig efter andres hverdag. Hvis min roomie var syg, så skulle man tage hensyn, være lidt stille, for roomien ville nok gerne lidt tidligt i seng,« siger Katja Bork-Nielsen og fortæller, hvad det vigtigste er, hun tager med fra efterskolelivet.

»Jeg har fået venner for livet.«

Ville rykke sig personligt

Da Katja Bork-Nielsen skiftede livet i Vallensbæk Nordmark ud med livet på en efterskole, var det primære ikke at hun skulle blive bedre i skolen.

»Jeg tog ikke på efterskole for at rykke mig fagligt, men for at rykke mig socialt. Jeg var meget introvert før, og der var jeg ikke så glad for at tale i telefon. Der skulle kommunikationen helst foregå på skrift. Jeg er stadig introvert, men det er blevet meget bedre nu. Der sker rigtig meget på et år, og jeg tror at efterskolen har været med til det. Jeg tror mere på mig selv nu, både fagligt og socialt,« fortæller hun i et interview over telefonen.

Hun fortæller dog, at hun har oplevet, at nogle af vennerne fra skolen har rykket sig utrolig meget rent fagligt.

»Jeg har altid været rimelig stærk faglig, så jeg har måske ikke rykket sig så meget på det punkt. Men det kan man helt sikkert godt. En veninde fra efterskolen var ordblind og havde inden efterskolen ikke talt ét ord engelsk i hele sit liv. På efterskolen øvede og øvede hun sig og gik op til prøven og klarede det godt, så man kan helt sikkert udvikle sig fagligt,« siger Katja Bork-Nielsen.

Omringet af mennesker

Når man går på efterskole, oplever man en masse nye indtryk. Der er nye omgivelser og måske er det første gang, at man som ungt menneske skal stå på egne ben.

Man har ansvaret for sit eget værelse, ligesom der er aktiviteter, man skal deltage i. Men det er også det, der giver det fællesskab, som efterskolerne i Danmark er kendt for.

»Man er omringet af mennesker hele tiden, og der er mange forskellige personligheder på en efterskole, som skal passe sammen. Man bliver kastet ud i en masse ting. Jeg har gået på den samme folkeskole i 10 år og kendt de samme mennesker. Her er der 100 elever, og man kender måske kun to i starten. Dem skal man dele alt med, og man er nødt til at give noget til fællesskabet,« siger hun og husker tilbage på noget, rektor sagde, da året sluttede, og som virkelig indkapsler, hvad et år på efterskole betyder.

»Da vi sluttede året sagde rektor, at »i begyndelsen stod I alle i hver jeres hjørne, og nu vil I ikke give slip på hinanden.««

Med oplevelserne, venskaberne og udviklingen i tankerne, er Katja Bork-Nielsen ikke bleg for at fortælle, hvad hun synes om tage på efterskole.

»At tage et år på efterskole er den bedste beslutning, jeg har taget i mit liv,« siger hun.

Nu går hun på gymnasiet i Albertslund. Den første tid har været god, men inden hun begyndte det nye liv på en ny skole, var der alligevel nogle tanker, der fyldte i hendes hoved.

»Jeg var lidt bekymret for, om jeg nu også fik venner i gymnasiet. Men jeg har allerede fået nye venner, og den første tid har været super. Men der er intet, der slår de venskaber, man får på efterskolen.«