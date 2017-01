Se billedserie Adam Ussingkaer fra Torslunde synes, at den nye game design studieretning lyder spændende.

Interesse for game design

Vestegnen - 23. januar 2017 kl. 10:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der måtte hentes ekstra stole frem, da Sydkysten Gymnasium i Ishøj forleden bød til infoaften om de tre gymnasieretninger hhx, htx og stx.

Gymnasiets auditorium var nemlig fyldt til randen, da rektor Lene Gammelgaard Müller bød velkommen og gav en gennemgang af forskellene mellem hhx, htx og stx, før de mange gæster fik guidede ture rundt på gymnasiet, hvor laboratorier, værksteder og meget andet kunne opleves.

Aftenen endte i gymnasiets kantineområde, som til anledningen var omdannet til uddannelsesmesse, hvor gæsterne kunne gå rundt til forskellige stande og høre om studieretninger, elitesport, karrieremuligheder mm.

En af de fremmødte var Adam Ussingkaer fra Torslunde, som til dagligt går på Vestegnens Privatskole. Han var først og fremmest mødt op for at høre om htx-uddannelsen.

»Jeg interesserer mig ret meget for teknologi, og så er jeg god til de naturvidenskabelige fag, så jeg regner med at skulle på htx,« siger Adam, som i forvejen kender nogle, der har gået på Sydkysten Gymnasium og tidligere på året fik et godt indtryk af gymnasiet i forbindelse med en række introdage, som han deltog i med sin skole.

Samtidig er der en studieretning på htx, der også trækker i ham.

»Jeg synes, at studieretningen game design lyder spændende, for jeg er ret glad for at spille på computer og udvikle på spil - måske lidt for glad,« siger Adam med et skævt smil på læben.

Netop game design er en ny studieretning, som starter på Sydkysten Gymnasium til sommer og kun udbydes få steder i landet.

Forventningsfuld rektor

Det er første gang siden Sydkysten Gymnasium i 2007 samlede alle tre gymnasieretninger under samme tag, at man afholder en fælles infoaften i januar, og det er noget, som man ifølge rektor Lene Gammelgaard Müller vil fortsætte med:

»Jeg synes, at det store fremmøde vidner om, at det er helt rigtigt, at vi samler alle tre retninger på samme aften, så de unge og deres forældre kan høre om alle mulighederne her på gymnasiet, så det er bestemt noget, vi vil fortsætte med,« lyder det fra en tilfreds rektor, som nu håber, at de mange unge også vælger at søge ind på gymnasiet til marts.

»Jeg synes, at aftenen er gået rigtig fint, og mit indtryk er, at de mange gæster fik et godt indtryk af den gode stemning, der er på vores gymnasium og ikke mindst de mange faglige muligheder, der er her, så jeg regner da bestemt med, at vi ser mange af dem igen til skolestart til sommer.«

For 9- og 10. klasse elever er der ansøgningsfrist den 1. marts, hvis de vil søge ind på en gymnasieuddannelse.