Lone Nielsen er leder af Røde Kors vågetjenesten i Ishøj. Hun vil gerne have flere frivillige, der vil gøre en forskel for mennesker, som ligger for døden.

Ingen skal dø alene

Vestegnen - 10. februar 2017 kl. 15:59 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Vi bliver ikke født alene. Og vi skal heller ikke dø alene.«

Lone Nielsen er leder af Røde Kors Vågetjenesten i Ishøj, og hun vil gerne have flere frivillige kolleger, som kan skabe tryghed for personer, der befinder sig i livets sidste timer. I flere kommuner i Søndagsavisen Vestegnens område findes vågetjenester - og blandt dem er Ishøj.

Her er der lige nu seks frivillige, som tager ud til døende borgere. Det kan være på plejehjem eller i private boliger.

»Vi har siden 2013 haft en samarbejdsaftale med Ishøj Kommune om at kunne våge på plejehjem eller i private hjem. Det kan være plejehjemmet, hjemmeplejen eller pårørende, der kontakter os,« fortæller Lone Nielsen.

I nogle tilfælde drejer det sig om ensomme personer uden pårørende, men der kan også være tale om, at vågeren aflaster familien, når en person er ved at dø. Det er mest om aftenen og om natten, der er brug for en våger - det er sjældent, at vågetjenesten sidder ved sengen 24 timer i døgnet.

»Den enkelte våger er der fire timer ad gangen, så vi afløser hinanden, når der skal våges,« siger Lone Nielsen.

En våger deltager ikke i plejen, fx ved at løfte, give medicin eller lignende. Det er en opgave for plejepersonalet. Vågeren er der alene for at skabe tryghed.

»Det kan være at holde i hånd, ae på kinden, synge en sang, eller bare lytte og være der. Det drejer sig om at give nærvær, omsorg og tryghed, så ingen bliver overladt til sig selv i livets sidste timer,« siger Lone Nielsen.

For den frivillige våger ligger der en tilfredshed i at have gjort en stor forskel for et andet menneske. Der stilles ikke præcise krav til vågernes baggrund eller alder, men de skal have personlige egenskaber som empati og robusthed.

»Som våger skal man selv være afklaret omkring døden. Det kan ikke hjælpe, hvis man betragter døden som et tabu. Man skal kunne tale åbent om døden, både med den døende person og de pårørende,« forklarer Lone Nielsen.

Når de frivillige vågere har været ude hos en døende person, bliver de altid kontaktet efterfølgende, så der er mulighed for at tale forløbet igennem. Vågetjenesten i Ishøj har også løbende møder og kurser, hvor de frivillige kan dele deres erfaringer og snakke sammen om deres oplevelser.

Vil man i kontakt med vågetjenesten og dens leder Lone Nielsen, så kan man kontakte hende på telefon 22596478 eller på mail: lone.algreen@webspeed.dk