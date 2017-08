Indfang naturen på Arken

Til familiesøndagene den 13. og 27. august tager huskunstner Nanna Debois Buhl de deltagende børn og deres voksne med på opdagelse på Kunstens Ø og indsamler spor fra naturens og menneskets aftryk i landskabet. Derefter er det tid til at prøve kræfter med at fotoregistrere de fundne genstande under kyndig vejledning fra Nanna Debois Buhl, der i sine værker til Natur/Retur-udstillingen netop arbejder med forskellige fotoregistrerings-teknikker. Børnene får også mulighed for at lave deres egne gipsafstøbninger af ting, de har fundet i naturen.