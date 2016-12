Borgmester i Brøndby Kommune og bestyrelsesformand Kent Magelund trak bundproppen op på det store 50-meter bassin, der erstattes af et 25 meter bassin med 6 konkurrencebaner, et varmtvandsbassin og et dybvandsbassin med klatrevæg og springsatser. PR-foto

Ikke alt lukker ned når Vestbadet bygges om

Vestegnen - 24. december 2016 kl. 11:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nye bølger på vej ind over Vestbadet. Brøndby og Rødovre bevilgede nemlig 70 millioner kroner til en kæmpe renovering af byens største svømmebad. Renoveringen går i gang nu, og Borgmester i Brøndby Kommune, Kent Magelund, der også er bestyrelsesformand for Vestbadet, fik æren af at trække bundproppen ud på det store 50-meter bassin, der skulle tømmes for godt 1,2 millioner liter vand for at gøre plads til et mere moderne, tidssvarende og attraktivt svømmebad.

Renoveringen kommer til at betyde nogle markante ændringer, hvor det eksisterende 50 meter bassin må vige pladsen til fordel for mere publikumsvenlige bassiner, der i højere grad giver plads til leg og oplevelser for et bredere publikum.

»Gæsterne kommer for at få en oplevelse, lege og have det sjovt. Det får de mulighed for i det nye Vestbad, samtidig med at der er rig mulighed for svømning i seks 25 meters konkurrencebaner. Med det nye Vestbad får vi et bredere sortiment af tilbud, som børn og voksne, klubber og fællesskaber i højere grad efterspørger,« siger Kent Max Magelund.

Ulrik Olsen, der er leder af Vestbad, lover, at Vestbadet ikke lukker ned i byggeperioden.

»Vi håber fortsat at se en masse gæster. Selvom vi ikke kører på fuldt tryk, så holder vi så meget som muligt i gang i svømmebadet under ombygningen. Derfor er vi også glade for at kunne fortælle vores gæster, at både motionscenter, badeland, varmtvandsbassin og hele wellnessafdelingen med kurbad, spa og fysioterapi samt caféen holder åbent i hele byggeperioden blot med lidt begrænsede åbningstider til de forskellige aktiviteter,« siger Ulrik Olsen.

Færdigt i maj 2018

Hvis alt går efter planen, vil det nye Vestbad stå færdigt i maj 2018. Her kan gæsterne se frem til.

Et nyt 25 meter svømmebassin med seks konkurrencebaner.

Et nyt stort varmtvandsbassin til genoptræning, babysvømning m.v.

Et nyt dybvandsbassin med udspring og klatrevæg til brug for svømme- og dykkertræning m.v.

En udvidelse af omklædningsområdet, bl.a. med familie- og handicap- omklædningskabiner samt babyomklædning i både herre- og dameområdet.

En udvidelse af fitnessområdet, herunder udvidelse af omklædningsområdet.

Vestbadet er et fælles kommunalt svømmebad ejet af Brøndby og Rødovre Kommune. Vestbadet blev etableret i 1958 som et af Danmarks allerførste friluftsbade og er senere blevet suppleret med 50 meter bassin, varmtvandsbassin, legebassin, wellnessafsnit med kurbad og motionscenter. Vestbadet besøges årligt af 250.000 gæster.