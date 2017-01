Retten i Glostrup har dømt en 29-årig ti måneders fængsel for bedrageri med en oddset-kupon. Bedrageriet skete, mens han afsonede en dom med fodlænke, for lignende kriminalitet. Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: I fængsel: Snød med oddset-kupon til 20.000 kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I fængsel: Snød med oddset-kupon til 20.000 kroner

Vestegnen - 31. januar 2017 kl. 10:42 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 29-årig mand fra Hvidovre er blevet dømt for bedrageri med en oddset-kupon i Rødovre og skal 10 måneder i fængsel.

Det har Retten i Glostrup besluttet.

Den 29-årige mand har valgt at tage betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen, og den 29-årige mand har desuden kæret rettens afgørelse om, at han skulle starte afsoningen af fængselsstraffen med det samme.

I den aktuelle sag var den 29-årige mand fra Hvidovre kommet ind i en butik i Rødovre og ville indlevere en oddset-kupon med spil for 20.000 kroner. Han ville betale for denne kupon med en anden kupon, som han fortalte der var gevinst på - hvilket der ikke var. Han trak tiden, i håb om, at den nye kupon kunne udløse gevinst. Der var tale om en fremgangsmåde, som han havde brugt flere gange tidligere.

Butikken anmeldte sagen til Vestegnens Politi, hvor anklagemyndigheden valgte at tiltale den 29-årige mand for bedrageri - hvilket han blev dømt for i Retten i Glostrup.

Det var en skærpende omstændighed, at bedrageriet i Rødovre skete, mens den 29-årige afsonede en dom med fodlænke, for lignende kriminalitet.

Den 29-årige er blevet dømt mange gange tidligere for lignende kriminalitet, og han havde tidligere fået en dom på syv måneders betinget fængsel, hvor det var et vilkår, at han skulle i behandling for ludomani.

Da de mildere straffe angiveligt ikke har hjulpet, besluttede Retten i Glostrup, at den 29-årige mand skal 10 måneder i fængsel, og at afsoningen skal ske med det samme.

29-årig idømt 10 mdr for bedrageri med Oddsetkupon i Rødovre. Var da iført fodlænke for netop det samme og det udløste reststraf #anklager — Vestegnens anklagere (@VestegnAnklager) 30. januar 2017