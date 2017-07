Hylder fællesskabet i byhaven

I år vil festivalen holde fast ved de ting, som var en succes sidste år, men også tilføje noget nyt og udvide programmet. Derfor vil publikum igen kunne købe pølser, øl og vand, og børnene kan hygge sig med hoppeborg og kamelridning. Men derudover vil man møde flere madboder, boder med kaffe og hjemmelavede kager, salg af lotteri, masser af aktiviteter, musik og meget mere. Mange af byens frivillige foreninger og en række andre aktører stiller nemlig op med diverse boder og aktiviteter. Mens DJ's, lokale rappere og kendte musikere vil smøre gæsternes øregange i løbet af dagen. Netop denne fusion mellem musikalske oplevelser, lokale talenter, mad, foreningsdeltagelse og aktiviteter til alle aldre, er noget som formand for kultur- og fritidsudvalget i Ishøj Kommune, Sengül Deniz glæder sig særligt over. »Byhavefestivalen har altid hyldet fællesskabet og formået at ramme rigtig bredt. Vi har altid haft mange forskellige gæster, både børnefamilier, unge og ældre,« siger hun og understreger, at man i år har særlig fokus på at tiltrække de unge mennesker og sætte fokus på unge lokale talenter og foreninger.