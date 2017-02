Hygge og handel på kæmpe loppe- og kræmmermarked

Udover de mange professionelle kræmmere, er der desuden mange private udstillere, som har benyttet jule -og nytårsperioden til at rydde op i gamle ting og sager. Markedet kan derfor byde de besøgende på et bredt udvalg af unikke gamle og spændende varer.

Mange børnefamilier

Ligesom det er en livsstil for mange kræmmere at tage hjemmefra i weekenden for at deltage på de mange markeder, er det også blevet en livstrend for mange danskere at gå på opdagelse og indkøb på de store og spændende markeder som i Brøndby Hallen.