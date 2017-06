Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Hvorfor er jeg så ked af det?

Vestegnen - 18. juni 2017 kl. 07:04 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet på Vestegnen svarer børn og unge på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet på Vestegnen, så kan man skrive en mail på: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er en frisk pige på 13 ½ år, som her på det sidste har været meget ked af det.

Så vil I jo vide, hvorfor jeg er det, men problemet er, at jeg ikke ved det!

Som om jeg hele tiden har en klump i halsen og lidt mærkelig i maven.

Har I også haft det sådan?

Jeg har ellers en god hverdag og mine forældre er søde, som man har det med sine forældre.

Vi bor i et stort hus og min skole er ok.

Måske er det fordi, min mormor er indlagt med lungebetændelse?

Men ked af det er jeg altså.

Kh

Astrid

Svar Hej Astrid.

Det er jeg da ked af at høre! Jeg kan sagtens forstå hvorfor det er ubehageligt.

Dog tror jeg dit eget bud mht. din indlagte mormor er ret godt. Det er helt naturligt at man kan blive ked af det eller nedtrykt når der sker noget med ens nære familie/venner eller bare folk man holder af. Jeg vil råde dig til at tale med nogen om det, det mest optimale ville nok være forældre eller ældre søskende, hvis du har sådan nogle. De kender dig bedre end de fleste andre, og kender også til situationen. Dog er det vigtigste bare at du får mulighed for at tale ud om at du er ked af det, jeg vil anbefale en voksen, men om det er mor, far, tante, mormor, lærer eller lignende handler nok om hvad du vil være mest tryg ved. Dog er det jo ikke sikkert der er nogen årsag, det kan lige såvel være hormoner eller andet. Det kan dog nok være en ide at snakke med nogen om det, specielt hvis det forsætter i længere tid.

Jeg håber svaret kan bruges, ellers er du meget velkommen til at skrive ind igen.

Hilsen

Olivia 15 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej med jer.

Jeg går i 1.G og er skide glad for det.

Mit problem er, at jeg er begyndt at have det dårligt hjemme hos min mor, hvor jeg ellers har boet siden mine forældre blev skilt.

Har set min far lidt forskelligt, men han bor nærmere os nu.

Min mor er blevet sur og kritiserer mig altid. før kunne hun godt hjælpe mig og stille op for mig! Det gør hun ikke mere!

Jeg har sagt det til hende, men hun siger bare, at sådan har det altid været...!

Jeg ved ikke hvorfor hun er blevet anderledes og jeg kan ikke holde hende ud, selvom jeg elsker min mor.

Men nu tænker jeg at flytte over til min far. Kan jeg bare det? Har ikke talt med hverken min mor eller far om det.

Men jeg er bange for at jeg sårer min mor.

Hvad skal jeg gøre?

Please hjælp.

Kærlig hilsen

G....

Svar Hej G.... Det er jeg ked af at høre, og noget af en svær situation du er i. Synes dog det er flot, at du har konfronteret din mor, da mange faktisk ikke tør. Det er dog trist at hun ikke helt forstår og er lidt afvisende.

Kan godt forstå, at du er træt af at bo derhjemme og søger hen imod din far. Det er en stor beslutning, men det er dog muligt. Du bestemmer selv, hvor du vil bo, men du skal selvfølgelig snakke med din far. Du kan eventuelt bo hos din far i et par uger og prøve det af.

Kan være, at din mor har brug for en pause væk fra det hele. Hun kan sagtens være stresset. Synes dog godt, at du kan snakke med hende igen og virkelig forklare hvordan du føler - måske hørte hun ikke rigtig efter til at starte med.

Kan godt forstå, at du ikke vil såre hende, men du har det ikke godt derhjemme og derfor kunne du tage en pause hos din far.

Det tror jeg han ville synes godt om.

Kærlig hilsen

Marie-Louise 19 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg synes bare at min veninde udnytter mig, fx vil hun hele tiden låne penge og nogen gange glemmer hun at betale tilbage. Så vil hun låne tøj af mig til fester, fordi hun ikke lige har noget sejt at tage på. Hun må gerne låne, men problemet er bare, at enten bliver det ikke vasket (af hendes mor!) eller også når jeg ikke at få det tilbage, når jeg selv står og skal bruge det.

Der er meget mere, og jeg er faktisk træt af hende... Jeg vil dog ikke såre hende, så jeg har ikke sagt så meget til hende om det, men skal jeg det?

Vi har kendt hinanden siden børnehaven og nu går vi i 9. i samme klasse.

Hilsen

»Bea« 15½ år.

Svar Hej »Bea«. Det lyder da også irriterende, og ikke spor fair.

Situationen er også lidt svær, når i har været venner i lang tid og i går i samme klasse.

Men synes dog stadig, at du skal konfrontere hende! Forklar hende, at du ikke synes det er i orden og jeres venskab har lidt spændinger. Tror nemlig lidt, at hun ikke tænker over, at du bliver irriteret. Hun har lånt meget af dig, og det er blevet en vane for hende.

Har selv oplevet det med en af mine veninder, og blev også utrolig træt af det og ked af det. Jeg valgte derfor, at sige stop og fortælle hende hvordan jeg havde det. Hun kunne faktisk godt se mit problem, og der har intet være siden. Det er 4 år siden.

Man vil jo altid hjælpe sin veninde, men man har som person også en grænse.

Tror dog godt, at hun indser sine fejl, hvis du snakker med hende, for ellers stopper det nok ikke. Hvis hun ikke ser problemet, så skal du sige stop, og forsætte som venner med ikke flere frynsegoder.

Ved godt du heller ikke vil såre hende, men det går for meget udover dig.

Sender held og lykke

Kærlig hilsen

Marie-Louise 19 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Måske er mit problem meget pinligt... jeg ved det ikke, måske ved I det, og kan give mig et svar.

Det er sådan at min far, som jeg bor hos, har en kæreste som er flyttet ind hos os.

Men jeg kan ikke fordrage hende, jeg mener det! Hun er pæn men hun virker rigtig dum. Det eneste der interesserer hende er at glo i reklamer! Hun er svær at få et ord ud af...

Hvordan kan jeg få det godt med hende?

Hilsen

Milla 15 år.

Svar Hej Milla. Det lyder som om, at det er meget nyt for alle parter. Nu ved jeg selvfølgelig ikke hvor lang tid, de har været sammen, så jeg kan ikke rigtig sige så meget om det. Det der skal til er nok, at du skal prøve at snakke til hende, spørg hvad hun har lavet, eller hvordan det er at arbejde der hvor hun gør.

Så ja, altså du må bare prøve lidt, men hvis du føler at hun ikke gider at snakke med dig, så ved jeg ikke hvor meget du kan gøre ved det.

Altså hvis det nu er tilfældet så prøv at sige det til din far, så kan han måske konfrontere hende med det.

Håber svaret hjalp ellers så skriv ind igen!

Kh

Amalie, Børnepanelet.

