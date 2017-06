Billedet her er fra et lignende borgermøde, hvor en tidligere indbrudstyv viser, hvordan han brød ind. Foto: Claus Bech

Hvordan sikrer man boligen mod indbrud?

Vestegnen - 10. juni 2017

Alle har mulighed for at deltage i et stort møde i Rødovre om, hvordan man sikrer sin bolig mod indbrud. Både politiet og en tidligere indbrudstyv kommer med gode råd.

Der er allerede over 150 tilmeldte til et stort møde i Rødovre om forebyggelse af indbrud. Og der er plads til mange flere - både fra Rødovre og hele Vestegnen.

Der er blandt andet fokus på, hvordan man kan få gang i en nabohjælpsordning i sit kvarter, og man kan høre en tidligere indbrudstyv fortælle om, hvordan har brudt ind i boliger - og hvad der ville have fået ham til at fravælge en bolig. Kort sagt; rigtig nyttig viden.

Nu hvor sommerferien snart står for døren, er det et godt tidspunkt at gøre noget ekstra for at sikre sin egen bolig og sine naboer mod at få ubudne gæster. TrygFondens regionale råd i Region Hovedstaden og Det Kriminalpræventive Råd inviterer derfor sammen med Rødovre Kommune, Vestegnens Politi og Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre til et arrangement om forebyggelse af indbrud.

Mødet foregår onsdag den 21. juni kl. 17.30-20.00 i Rødovrehallen, og selv om mødet foregår i Rødovre, så er det åbent for alle på Vestegnen. Man kan tilmelde sig på mail: roedovre@mannov.dk

Når man tilmelder sig, skal man skrive sit navn, antal deltagere, og hvis man har børn med, som skal passes, skal man også oplyse deres alder.

Selvom antallet af indbrud i de seneste år er faldet, er problemet stadig til at få øje på. Samtidig ved man fra TrygFondens Tryghedsmåling, at danskerne lever med en rekordhøj utryghed for indbrud. De seneste tal fra oktober 2015 viser, at indbrud gør knap hver fjerde dansker utryg.

På borgermødet introducerer Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Nabohjælp, som er et gratis koncept, der baner vejen for, at naboer nemt og sikkert kan stå sammen om at undgå indbrud. Udenlandske erfaringer med Nabohjælp viser, at man kan undgå op til hvert 4. indbrud.

Deltagerne kan også høre Vestegnens Politi fortælle om indbrud, og hvad man som borgere kan gøre for at hjælpe politiet i både forebyggelsen og opklaringen af indbrud i private hjem. Man kan også få forebyggende tips fra indbrudstyven selv, når en tidligere indbrudstyv fortæller, hvad der kunne få ham til at fravælge boligen.