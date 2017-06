Se billedserie Helle Moesgaard Adelborg (S), borgmester i Hvidovre Kommune, savner, at flere kvinder stiller til lokalpolitik.

Hvor er de kvindelige kommunalpolitikere?

Vestegnen - 04. juni 2017 kl. 14:09 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalvalget nærmer sig, og til efteråret skal danskerne til stemmeurnerne for at vælge, hvem der skal styre deres kommuner politisk.

Men der er flere mænd end kvinder, der bliver valgt ind som kommunalpolitikere, selvom ligestilling gennem længere tid har været et hot emne.

Når man kigger på, hvor mange kvinder der sidder i byråd og kommunalbestyrelser i Danmark tyder det på, at vi i Danmark ikke er nået så langt, som vi går og tror.

Det mener Ulrik Kjær, Professor ved institut for statskundskab ved Syddansk Universitet, der i mange år har forsket i kommunalvalg og -politik.

»Generelt siger man, at vi danskere tror, vi er mere ligestillede, end vi egentlig er. Og der er derfor ikke et fokus på at få flere kvinder i kommunalpolitik, fordi vi allerede går og tror, at der er mange kvinder i byråd og kommunalbestyrelser,« siger Ulrik Kjær.

I gennemsnit består byråd og kommunalbestyrelser i Danmark af omkring 30 procent kvinder, og ved seneste kommunalvalg i 2013 var det præcise tal 29,7 procent. I Søndagsavisen Vestegnens Udgivelsesområde er det kun en af kommunerne, der overstiger gennemsnittet. Nemlig Glostrup, mens tre kommuner kommer lige efter gennemsnittet. Og i hele udgivelsesområdet er det blot 24,2 procent af de folkevalgte kommunalpolitikere, der er kvinder.

I Hvidovre Kommune fortæller borgmester Helle Moesgaard Adelborg (S), at det er en stor udfordring at få kvinder til at stille op til kommunalpolitik.

»I Hvidovre har vi traditionelt set haft mange kvinder i kommunalbestyrelsen, men det er svært at få folk til at stille op. Jeg tror, det er, fordi kvinder, især dem, der er forældre, finder det uoverskueligt at gå ind i politik. Men jeg mener, det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen afspejler samfundet, og derfor bør der jo være flere kvinder,« siger hun, og påpeger, at det i den sammenhæng er for lidt, at kun 11 ud af 98 borgmestre i Danmark er kvinder, mens det i Vestegnens udgivelsesområde er to ud af ti kommuner, der har en kvinde som borgmester.

Kan råbe og skrige I Solrød Kommune er det 4 ud af 19 medlemmer i byrådet, der er kvinder.

En af dem er Jytte Willendrup (S), og hun mener også, at det er for ringe, at der ikke er flere kvinder i kommunalpolitik.

»Kvinderne skal jo først stille op, før de kan blive valgt. Vi politikere kan råbe og skrige om, at der er flere der skal stille op. Men jeg tror, kvinder har andet, de er optaget af, når de har taget en uddannelse, og derfor stiller de ikke op,« siger hun, og fortæller, at hun tror, der skal ske et generationsskifte for at tiltrække flere kvinder og interesserede personer i det hele taget.

»Hos Socialdemokratiet og måske i politik generelt er det jo en tendens, at mange er lidt ældre. Der skal ske et generationsskifte, og man skal langt tidligere ind og gøre politik mere spændende og lære unge mennesker, at man skal tage ansvar. Måske burde man i virkeligheden have et fag i folkeskolen, der handler om, at man skal tage et ansvar via politik,« siger Jytte Willendrup.

Ingen ændring næste gang Noget tyder på, at antallet af kvinder i kommunalbestyrelser og byråd er stagneret på omkring de 30 procent, og ifølge Ulrik Kjær bliver det nok også sådan, når der er kommunalvalg i år.

»Fra 1970erne frem til 1997 var antallet af kvinder i byrådene stødt stigende. Men derefter er det klinget af. Det ser ud, som om man vil ligge på 30 procent i mange år endnu. Normalt gætter jeg aldrig valgresultater. Men her vil jeg gerne give det et skud, så jeg gætter på, at der igen, igen, igen vil være omkring 30 procent kvinder i byrådene efter valget,« siger Ulrik Kjær.

Han påpeger, at det er vigtigt, at der er kvinder blandt de politiske beslutningstagere.

»Får man flere kvinder i byrådene, vil der komme forskellige erfaringer. Hvis man har 25 mænd på 50 år, som alle har en baggrund i middelklassen, så er det dét, man har, og så er det ud fra de erfaringer, beslutningerne bliver taget. Men er der flere kvinder, vil der være flere forskellige erfaringer, og det kan være godt. Heldigvis er det sådan, at når kvinderne først står på stemmesedlen, så bliver de også valgt, så det handler om at få dem til at stille op til valg,« siger han.

Det kender Jytte Willendrup til. Hun er en af tre socialdemokrater i Solrød Kommune. Ved sidste valg var hun nummer fire på stemmesedlen, men blev valgt alligevel.

»Jeg tror, at når folk ikke rigtig kender nogen af dem på stemmesedlen, så stemmer de på en kvinde. Det oplevede jeg i hvert fald,« siger hun.

Også Helle Moesgaard Adelborg mener, at det er vigtigt, at få kvinder til at stille op.

»Jeg vil ikke vælges, fordi jeg er kvinde, men det er klart, at det giver en anden dynamik i kommunalbestyrelsen, hvis der er også er kvinder. Der er stadig en ulige fordeling, og kvinder, der ikke er i politik, er gode til at have meninger, men de stiller ikke op, og det er en udfordring,« siger Hvidovre-borgmesteren.

Antallet af kvinder i byråd og kommunalbestyrelser på Vestegnen Kommune - Kvinder - Mænd - andel kvinder

Glostrup - 6 - 13 - 31,6 %

Hvidovre - 6 - 15 - 28,6 %

Greve - 6 - 15 - 28,6 %

Vallensbæk - 4 - 11 - 26,7 %

Ishøj - 5 - 14 - 26,3 %

Albertslund - 5 - 16 - 23,8 %

Rødovre - 4 - 15 - 21,0 %

Solrød - 4 - 15 - 21,0 %

Brøndby - 1 - 18 - 5,20 %

Høje-Taastrup - 6 - 15 - 28,6 %

Vestegnen - 47 - 147 - 24,2 %

Hele landet* - 727 - 1717 - 29,7 %

