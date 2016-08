Se billedserie Illustrationen her er en skitse til den nye støjskærm. Den gule markering er den støjskærm, der nu er besluttet, mens den røde markering med nummer to er den støjskærm, der blev besluttet i maj. Den røde markering med nummer et er den støjskærm, som Banedanmark sætter op i forbindelse med den nye jernbane, der kører i tunnel frem til Ulstrupvej. Foto: Peter Erlitz

Hvidovre får sin støjskærm

Vestegnen - 26. august 2016 kl. 17:26 Af Peter Erlitz

En hård kamp for en støjskærm langs Holbækmotorvejen ved Allingvej i Hvidovre, hvor nogle af landets mest støjplagede familier bor, er fredag blevet vundet.

Dagens trafikforlig i Folketinget betyder, at der nu er penge til en støjskærm på strækningen fra Ulstrupvej til Avedøre Havnevej. Bag forliget står Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale, SF og Konservative.

I forliget er der afsat i alt 45,7 millioner kroner til to projekter, der kan dæmpe trafikstøjen fra motorveje. Det ene er ved Kolding, og det andet er altså Hvidovre. Her er der - på baggrund af en foreløbig projekt-beskrivelse - afsat godt 19 millioner kroner til en cirka 790 meter lang støjskærm langs Holbækmotorvejen mellem Ulstrupvej og Avedøre Havnevej. I projektet er der lagt op til en cirka fire meter høj støjskærm, der skal placeres mellem motorvejen og den nye jernbane. Udregninger viser, at en sådan støjskærm vil indebære en mærkbar nedsættelse af trafikstøjen, og at antallet af boliger, der stærkt støjplagede, vil falde markant.

»Det er en kæmpe sejr for Hvidovre og Vestegnen, at det nu er lykkedes. Og det er også en personlig sejr for den indsats, som mange har gjort. Vi er mange, der har kæmper denne kamp for at få reduceret støjen. Det gælder både beboerne, det gælder Hvidovres borgmester Helle Adelborg, og det gælder Hvidovres viceborgmester og folketingsmedlem Mikkel Dencker (DF),« siger Morten Bødskov, der er valgt til Folketinget på Vestegnen, og har engageret sig kraftigt i denne sag.

»Jeg synes resultatet viser, at det gør en forskel, når man står sammen. Jeg er personlig virkelig glad for, at det er lykkedes. Der er tale om beboere, som virkelig er plaget af støj, og i bund og grund skulle problemet være løst for længst. Jeg er glad for, at det sker nu,« siger Morten Bødskov.

Også hos beboerne er der tilfredshed:

»Vi er glade for det. I den senere tid - hvor Banedanmark ikke har støjet - har jeg målt en gennemsnitlig støj fra motorvejen på 62 dB, og kan den bringes 2-3-4 dB ned, så vil vi være glade,« siger Svend Sørensen fra Støjgruppen på Allingvej.

Han håber, at det bliver muligt for beboerne at få en dialog omkring projektet, og dermed få indflydelse på udformningen af støjskærmen, så det bliver den bedst mulige løsning.

Ifølge de foreløbige beregninger vil støjdæmpningen i forreste husrække ligge på cirka 5-7 dB og på cirka 2-4 dB i en stor del af det øvrige boligområde ved Allingvej.

Den nye støjskærm kommer i forlængelse af en støjskærm på cirka 330 meter, der blev besluttet i maj. Den skal opsættes på strækningen fra Ulstrupvej til Hvidovrevej.

