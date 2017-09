Hospitalsklovnen Stella, der arbejder for at gøre livet som indlagt en smule mere sjovt, kommer også til Åbent hus den 3. september.

Hvidovre Hospital åbner dørene i børnehøjde

Vestegnen - 01. september 2017

Få et smugkig ind i fremtiden, når Hvidovre Hospital inviterer til åbent hus med skattejagt, virtual reality, rundvisninger og oplæg om børne- og ungebehandling den 3. september.

Mød også klovnen Stella, der samler minder ind til en tidskapsel, som skal graves ned under det nye hospital.

Hvidovre Hospital bliver udvidet med en ny bygning på 32.000 kvadratmeter, som skal stå færdig i 2020. Samtidig bliver det eksisterende hospital ombygget og moderniseret.

For at sætte fokus på det nye byggeri, ombygningen af det eksisterende hospital og hvad det kommer til at betyde for patienterne, holder hospitalet åbent hus søndag den 3. september kl. 10-13.

Her vil der være en række aktiviteter for børn og voksne, bl.a. kan man få en rundvisning i de ombyggede patientværelser, modtagelser og undersøgelsesrum.

Der bliver også oplæg om fremtidens behandling af børn og unge og rundvisning med fokus på bæredygtighed, hvor de besøgende bl.a. kommer op på hospitalets tag for at se et af Danmarks største solcelleanlæg.

Foran hospitalet holder en ambulance, som man er velkommen til at komme ind i, og inde på hospitalet inviteres børnene til at gå på skattejagt.

Børn (og voksne) opfordres til at medbringe en personlig ting - en hilsen, en tegning eller et stykke legetøj - som klovnen Stella vil lægge i en boks, der senere vil blive gravet ned under det nye hospital. Denne »flaskepost« til fremtiden vil blive forseglet kl. 12.

Åbent hus-arrangementet foregår ved hovedindgangen til Hvidovre Hospital. Oplæg og rundvisninger kræver tilmelding via hospitalets hjemmeside - men ellers er det bare at møde op og danne sig et indtryk af Nyt Hospital Hvidovre.

Se hele programmet og lav tilmelding på: www.nythospitalhvidovre.dk/aabent-hus.