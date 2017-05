Brøndbys borgmester Kent Magelund (th) og formand for Folketingets erhvervs- og vækstudvalg Morten Bødskov på toppen af Brøndby Stadion. I baggrunden det areal, som kan blive det første, som kommer i spil i Sportsbyen Brøndby. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Hvem skal rykke ind i Sportsbyen Brøndby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvem skal rykke ind i Sportsbyen Brøndby

Vestegnen - 28. maj 2017 kl. 08:13 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndby Kommune har sat gang i en analyse, der skal afdække, hvilke virksomheder som kan være interessante i udviklingen af Sportsbyen Brøndby.

Læs også: Center for oplevelser

»Det kan blive en vækstdriver for både Brøndby og hele Vestegnen.«

Brøndbys borgmester Kent Magelund (S) er ikke i tvivl om, at der er åbnet store muligheder for vækst og nye arbejdspladser, efter Sportsbyen Brøndby er blevet udpeget som regionalt udviklingsområde af erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Det giver mulighed for, at virksomheder kan bygge større og mere innovativt.

»Vi er nu gået i gang med en analyse af, hvilke virksomheder der kunne være interessante i området - både for kommunen, for de eksisterende aktører og for investorer. Kommunen kan ikke lægge alle de millioner kroner, der skal til. Der skal komme investorer udefra, og dermed ekstern finansiering - men jeg mener, det er muligt at tiltrække investorer i og med Brøndbys sports-dna er et attraktivt og stærkt brand,« understreger borgmester Kent Magelund.

Nye arbejdspladser Sportsbyen Brøndby er området omkring Brøndby Stadion - fra Park Allé og til den grønne kile og den nye jernbane. Området rummer i dag en lang række aktiviteter, som knytter sig til sport. Foruden Brøndby Stadion og Brøndby IF, er det blandt andre Dansk Idræts Forbund, Team Danmark, Brøndby Hallen, Stadionhal 1, Brøndby Gymnasium, Brøndby Idrætsefterskole og idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole.

»Ideen er at samle virksomheder, der har relation til sport, underholdning, koncerter og kultur. Der er ikke tvivl om, at oplevelsesøkonomien vil vokse de kommende år. Sportsbyen Brøndby giver dog også mulighed for at tiltrække andre typer virksomheder, der kan se en fordel i at være placeret her. Det vil betyde nye arbejdspladser,« siger borgmester Kent Magelund.

Et af de første områder, der kan komme i spil i udviklingen af Sportsbyen Brøndby, er det areal, hvor ældrecentret Gildhøjhjemmet i dag ligger. Brøndby Kommune har besluttet at opføre et helt nyt ældrecenter et andet sted, fordi det ville blive for dyrt at renovere de eksisterende bygninger. Det betyder, at arealet i løbet af en kortere årrække helt eller delvist bliver frigivet til andre formål - og med sin placering tæt på Brøndby Stadion vil det naturligt indgå i Sportsbyen Brøndby.

National attraktion Brøndbys borgmester Kent Magelund har arbejdet med visionen om Sportsbyen Brøndby siden 2010. Formanden for Folketingets erhvervs- og vækstudvalg Morten Bødskov - der er valgt på Vestegnen - har siden engageret sig dybt i arbejdet, og det var medvirkende til, at Sportsbyen Brøndby nu er blevet udpeget til regionalt udviklingsområde med de muligheder, som det indebærer.

Selv om planerne om Sportsbyen Brøndby nu tager mere og mere form, så går der formentlig en halv snes år, før visionen om Sportsbyen Brøndby er realiseret, hvis det økonomiske i øvrigt flasker sig.

»Sportsbyen Brøndby skal være en by i byen, med blandt andet caféer og et liv, der især er knyttet til idræt, kultur og underholdning. Det skal være et område, som skal være en national attraktion, og som bliver en dynamo både for Brøndby og for hele Vestegnen,« siger Kent Magelund.

Det lokale folketingsmedlem Morten Bødskov er heller ikke i tvivl om betydningen:

»Der er ingen tvivl om, at Brøndby Kommune nu får nye og store muligheder for at udvikle stadionområdet. Udpegningen til regionalt udviklingsområde giver helt nye og spændende udviklingsmuligheder, hvor nye virksomheder kan tiltrækkes og transport til og fra området kan tilrettelægges bedre. Ændringen kan synes lidt tør, men betydningen kan blive stor. Mit samarbejde med borgmester Ken Max Magelund har været fremragende, og i lang tid har vi arbejdet sammen om at sikre, at stadionområdet bliver ændret til regionalt udviklingsområde,« siger Morten Bødskov.

Flere p-pladser Selv om Sportsbyen Brøndby nu er udpeget til regionalt udviklingsområde, så er der flere spor i dette tema. Også her har det lokale folketingsmedlem Morten Bødskov spillet en central rolle.

Det er lempelser i den såkaldte fingerplan, som gør det muligt at bygge nye idrætsfaciliteter i den grønne kile, og at skabe flere p-pladser, som er hårdt tiltrængte i forbindelse med fodboldkampe og andre større begivenheder på Brøndby Stadion.

Og så er det, at Brøndby har fået plads i en arbejdsgruppe, som skal afdække muligheder og barrierer for udviklingen af oplevelsesøkonomiske centre - blandt andet Sportsbyen Brøndby. Arbejdsgruppen har allerede afholdt sit første møde, netop i Brøndby.

De lempelser, som Brøndby har fået i forhold til fingerplanen, gør det muligt at bygge et nyt klubklub til Brøndbyernes Idrætsforening, tæt ved træningsbanerne i den grønne kile. Desuden bliver der mulighed for at bygge en Stadionhal 2.

Og nok så væsentligt, så bliver der mulighed for flere p-pladser i den grønne kile.

»Dermed kan vi få løst fremkommeligheden i hele området ved store arrangementer,« påpeger borgmester Kent Magelund.

relaterede artikler