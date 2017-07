Politiet søger vidner til et groft røveri i Rødovre. Foto: THOMAS OLSEN

Hvem så groft røveri mod 84-årig på Rødovrevej?

Vestegnen - 28. juli 2017 kl. 11:35 Af Peter Erlitz

Vestegnens Politi søger vidner til et groft røveri mod en 84-årig kvinde i Rødovre. Røveriet blev begået i mandags den 24. juli cirka kl. 09.30 på gaden ud for Rødovrevej 317. Stedet ligger ikke langt fra det sted, hvor Fortvej munder ud i Rødovrevej.

Her blev den ældre dame overfaldet af to kvinder, da hun var ude at gå tur med sin hund.

Efter røveriet satte de to kvinder sig ind i en ventende bil, hvorefter de kørte fra stedet. Politiet søger vidner, som har overværet røveriet, og særligt en kvinde, som forsøgte at køre efter gerningsmændene i sin bil, må meget gerne kontakte politiet. Gerningsmændene kørte overfor rødt lys, og vidnet kunne derfor ikke køre efter. Ifølge den foreløbige efterforskning flygtede de to kvindelige røvere ad Rødovrevej og derefter Jyllingevej mod Glostrup.

Det er politiets opfattelse, at det var et tricktyveri, som udviklede sig til røveri. Politiet har signalement i sagen, men ønsker ikke at offentliggøre det for nuværende af efterforskningsmæssige årsager, men søger som beskrevet specifikt vidner, der så overfaldet.

Man kan kontakte Vestegnens Polit døgnet rundt på telefon 43861448, hvis man har overværet røveriet, og endnu ikke er blevet afhørt af politiet.