Husk at rose det lokale

Vestegnen - 05. marts 2017 kl. 07:43 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen.

I dette indlæg opfordrer hun til, at vi husker at rose alle dem, som gør det godt på Vestegnen.

Jeg har et stort ønske om, at vi skal være bedre til at rose hinanden, når vi gør noget godt. Og jeg synes faktisk, at der bliver gjort meget godt her på Vestegnen. Eller faktisk bliver der gjort rigtig mange gode ting. Der findes flere gode ting, som afgjort er ros værdig.

F.eks. så handler jeg alt mit undertøj i en lokal butik. Jeg kommer stort set kun der, fordi jeg får en virkelig god behandling. En ærlig snak om, hvad der passer mig og hvad der ikke gør. Jeg føler på ingen måde, at de prøver at sælge mig noget eller snakke mig efter munden. Deres service er helt i top og jeg fortæller ofte om de gode oplevelser til andre. Samtidig med at jeg gerne anbefaler butikken til mine veninder.

Der er bestemt mange andre, som fortjener ros. Flere end jeg kan nævne i sådan et indlæg her. Det er alle dem, vi møder, som gør det godt. Det kan være butikken, som jeg nævnte. Eller nogle, der bare går den ekstra mil for, at noget skal lykkes. Andre, der måske trækker et stort læs ved at være frivillige. Din sagsbehandler på kommunen, som sørger for, at du forstår indviklede regler. Husejeren, der har mange blomster i haven og derfor sætter gratis buketter ud foran sin havelåge. Mange af disse eksempler er faktisk nogle, jeg selv har oplevet. Dem, som jeg har fortalt andre om - og som jeg gerne nævner igen og igen. Fordi det netop har skabt en god oplevelse om mit lokalområde.

Vi skal blive bedre til at rose vores lokale og derved støtte hele Vestegnen. Fortæl det videre til folk, som man kender. Både til dem, der bor på Vestegnen, men også til dem, som ikke er lokale. For jo mere den gode ros bliver spredt, jo bedre bliver det hele. Så måske har du verdens bedste grønthandler, som bare altid har gode oliven eller modne avocado. Eller måske har du fundet en god frisør, som lige passer til dig og dit hår. Det kan også være, at du kender en iværksætter, der kunne bruge lidt rosende omtale. Dit barns yndlingspædagog eller mormors hjemmepleje kunne måske tåle ros fra jer.

Vi skal huske at rose alle dem, der gør det godt. Og huske at sige det videre. Fortæl om det/dem og lad det blive udbredt. Hele Vestegnen vil nemlig nyde godt af, at komme lidt mere på det (positive) landkort.