Husk at kigge op i luften

Der var også masser af oplevelser. Flotte gamle fly, veteranbiler, luftballoner og gyrokoptere var blandt de mange ting, som børn og voksne kunne komme helt tæt på. Dertil kom, at gamle kanoner blev fyret af, og at det var muligt at se de gamle fly komme på vingerne over Vestegnen. Og at lande igen på Danmarks ældste bevarede flyveplads, selv om drilske vindstød fik nogle af de gamle fly ud af kurs. Der var dog ikke optræk til dramatik.