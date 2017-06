Ilden opstod i et bord-bænksæt mellem to bygninger.

Hurtigt udrykning: Forhindrede ild i at brede sig

Alarmen gik kort før kl. 21, hvor der var ild i nogle udemøbler mellem to bygninger. Røgen fra branden kunne ses over lang afstand. Angiveligt kunne brandfolkene se røgsøjlen, da de forlod brandstationen i Taastrup for at haste til Ishøj.

Ilden fik flere ruder til at sprænge i en bygning, og ilden truede også med at få fat i selve bygningerne og taget. En hurtig og effektiv udrykning og indsats af det lokale beredskab betød dog, at ilden ikke spredte sig for alvor, og at det endte med en storbrand.