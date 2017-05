Send til din ven. X Artiklen: Hundige i finalen - i Brøndby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hundige i finalen - i Brøndby

Vestegnen - 21. maj 2017 kl. 16:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Storskærmen lyste om kap med solen på bane 2 hos Brøndbyernes IF, der torsdag den 18. maj lagde græstæppe til årets finale i Seriepokalen 2017. En kamp der endeligt skulle afgøre hvem der kunne kalde sig vinder af Seriepokalen 2017, og få lov at entrere græsset på Brøndby Stadion i pausen af kampen mellem Brøndby IF og Lyngby BK.

Finalen stod imellem Snekkersten IF og Hundige BK. Fælles for begge hold var, at de på deres vej til finalen hver især havde slået seks hold ud af turneringen.

En kamp med højt tempo, god fight og gode detaljer

I takt med at klokken nærmede sig kampstart, begyndte tilskuerne fra de to hold at indfinde sig, og en hurtig hovedtælling gav et tilskuertal på 150 personer, fordelt nogenlunde ligeligt imellem de to holds tilhængere.

De to hold brugte det meste af 1. halvleg på at kigge hinanden an, og de første 45 minutter var præget af en taktisk stillingskrig, hvor det var op til kanterne fra de to hold at levere de kreative, og offensive islæt, der fik tilskuerne op af sæderne.

Til sidst i halvlegen var der dog optræk til chancer, i begge ender, og man behøvede næppe nogen krystalkugle for at kunne se at denne kamp endte ikke som den startede.

2. halvleg startede som den første, med lidt taktisk stilstand. Efter 60 minutter begyndte stilstanden dog at krakelere, og den første Hundige BK spiller måtte lægge sig med krampe, et tema for resten af kampen, hvor specielt Hundiges spillere blev udfordret.

Inden klokken rundede 65. minut havde flere spillere måtte i græsset og strække ud, for at kæmpe imod krampe, og da Snekkersten IF blot blev ved med at køre på, kom der så småt bekymrede miner hos Hundiges fremmødte fans.

68 minutter skulle der gå før tilskuerne så kampens første mål, og det blev tilskrevet Snekkersten IF's nummer 7, den blot 17-årige Lawin »Nerway« Rashid, der med et stærkt hovedstød fra fri position, gjorde det til 1-0 for sit hold. Blot tre minutter senere gjorde Kristian Kragelund det så til 2-0 for Snekkersten IF.

Hundige BK ændrede med det samme formation for at kunne satse mere offensivt, og selvom det kastede chancer af sig, var det som om at holdet var løbet tør for kræfter, bedst symboliseret ved de gentagne kramper der ramte spillerne fra Hundige.

Derfor kunne kampens dommer, efter 90. minut fløjte kampen af, til stor jubel blandt Snekkersten IF's medrejsende fans, og alle på og omkring holdet.

Efter kampen var det en stolt og glad træner fra Snekkersten IF, Rikki Royal, der sagde følgende:

»Det var en fantastisk oplevelse i et fantastisk setup. Vi starter egentligt lidt krampagtigt, og med finalenerver, selvom drengene tror på konceptet. Vi var dog sikre på at vi var i bedre form end de fleste, og også Hundiges spillere. I pausen talte vi derfor om at det bare er en kamp som alle andre, og i anden halvleg synes jeg vi viser fysisk overskud, og spillemæssigt var vi langt mere frigjorte. Vi følte vi havde godt styr på det.«