Hospitalskunst på udstilling

»Ruth Campau arbejder med wayfinding i hvert af Hvidovre Hospitals fire centre. Intentionen er, at farverne i hendes værk skal hjælpe patienter og pårørende med at finde vej på hospitalet, der kan virke som en labyrintisk bygning,« siger Lene Bøgh Rønberg, ph.d, samlings- og forskningschef på KØS.

»Samtidig hæfter værket etagerne sammen, fordi det løber igennem det gennembrud i gulv og loft, som hospitalet har fået lavet for at skabe mere lys i bygningen. Og endelig er der titlen på værket - »Handwoven stories from the colorfields make the blanket warm« - hvor det varme tæppe jo står for noget omsorgsfuldt og helende,« siger hun.