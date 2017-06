Hvidovre Hospital er kommet på Facebook. Foto: Peter Erlitz

Hospitalshistorier på Facebook

Vestegnen - 21. juni 2017 kl. 13:14

En af de største arbejdspladser på Vestegnen - Hvidovre Hospital - er nu på Facebook. På siden kan man blandt andet læse om sundhed, forskning, behandling, nybyggeri og hospitalet som arbejdsplads.

Man kan møde en børnelæge, se hvorfor tatoveringer kan give problemer, når man besøger hospitalet, eller læse hvorfor man skal passe på med at dele en is med sin hund i sommervarmen. Siden er for patienter, borgere på Vestegnen, medarbejdere, potentielle ansøgere og alle andre interesserede.

»Jeg håber, at rigtig mange borgere fra Hvidovre og omegn vil gå ind og følge siden og følge med i, hvad der sker på byens største arbejdsplads. Det er også oplagt, hvis man er interesseret i sundhed og sygdom, eller hvis man overvejer at søge arbejde på hospitalet og vil have et indblik i hverdagen og møde nogle af de kommende kolleger,« fortæller kommunikationschef, Hanne Ida Alsbirk.

Kommunikationschefen forklarer videre, at det giver god mening for hospitalet at oprette en profil på det populære sociale medie.

»3,5 millioner danskere er på Facebook, og over halvdelen bruger siden dagligt. Derfor er Facebook en væsentlig mulighed for at fortælle relevante historier fra hospitalet. Vi bygger også cirka 30.000 kvadratmeter nyt hospital over de kommende år. Det er derfor også et oplagt sted at følge med i byggeriets udvikling,« forklarer hun.

Hanne Ida Alsbirk pointerer, at der ikke vil blive delt fortrolige patientoplysninger på siden, ligesom eventuelle klager eller spørgsmål til patientforløb og konkrete behandlinger fortsat skal køre ad de normale kanaler - og altså ikke kommer til at foregå på Facebook.

»Historier om konkrete patienter og pårørende vil ikke blive delt på Facebook. Vi vil beskytte både patienter og medarbejdere, og vi vil være opmærksomme på, at vi ikke deler personfølsomme data på siden. Og hvis andre deler det, vil vi straks kunne fjerne indholdet,« siger hun.