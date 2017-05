Næstehjælperne i Ishøj har blandt andet holdt loppemarked for at samle penge ind til mennesker, der har haft brug for en hjælpende hånd. Foto: Kenn Thomsen

Hjertet på det rette sted: Vælger støttekoncert frem for gave

Vestegnen - 25. maj 2017 kl. 14:16 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Jeg er lidt forfærdet over, hvordan vi behandler vores medmennesker i Danmark.«

Sådan siger 63-årige Birthe Bruce fra Ishøj, der har hjertet på det rette sted og gerne vil hjælpe andre mennesker. Derfor er hun frivillig og bestyrelsesmedlem i Næstehjælperne i Ishøj, som hjælper udsatte borgere, der for eksempel er ramt af økonomiske reformer.

»Vi hjælper mennesker i nød. Vi opfordrer dem til at betale deres husleje, og så hjælper vi med tøj og mad. Det står i skrigende modsætning til det samfund, vi bor i, hvor der er overflod af mad og tøj,« siger Birthe Bruce.

Udover engagementet i Næstehjælperne, har hun været kasserer i gospelkoret Joyful Noise, der holder til i Solrød, i 14 år, men har valgt at stoppe bestyrelsesarbejdet.

Når man stopper i koret, er det kutyme, at man får en afskedsgave. Da Birthe Bruce blev spurgt, hvad hun ønskede sig, var svaret klart.

I stedet for at sige en bog, et hotelophold eller en flaske whiskey, sagde hun, at hun ønskede sig noget helt andet.

»Jeg ønskede mig en støttekoncert til fordel for Næstehjælperne i Ishøj. Så koret stiller op uden beregning, og så bliver der solgt kaffe og kage, og hatten går rundt, så man kan bidrage med lidt, hvis man har lyst. Mit ønske er at samle så mange penge som muligt ind, så vi kan hjælpe flere i Næstehjælperne. Jeg er meget socialt anlagt, og jeg bliver tiltrukket af folk i nød, og det er en af grundene til, at jeg er aktiv i Næstehjælperne,« siger Birthe Bruce.

Store oplevelser

Hun synger ikke selv i koret, men det gør hendes mand, og hendes børn har også været en del af det. Men Birthe Bruce har været med på sidelinjen.

»Jeg elsker det kor, og det har givet mig så mange oplevelser. Det er så skønt, at se de glade mennesker, der kommer og ser dem synge. Et hotelophold ville da være fint, men jeg får meget mere ud af en støttekoncert, fordi det giver en god oplevelse til andre. Det er nok bare sådan, jeg er,« siger Birthe Bruce.

Birthe Bruce har blandt andet været i London og Usa med koret, og planen er også, at hun i fremtiden vil deltage i det bagvedliggende arbejde i Joyful Noise i forbindelse med koncerter.

Hun ser frem til støttekoncerten, som bliver afholdt lørdag den 3. juni klokken i Vejleå Kirke i Ishøj.

»Mit håb er en fyldt kirke, og at mange får en god oplevelse, og som sidegevinst nogle penge i kassen til mad og husholdning til dem, der har brug for det,« siger Birthe Bruce.

Mange har brug for hjælp

Og der er behov for hjælp til udsatte borger, efter mange er blevet ramt af økonomiske reformer som for eksempel kontanthjælpsloftet. Det fortæller Connie Bjørn, som er bestyrelsesmedlem i Næstehjælperne i Ishøj.

»Der er desværre stadig mange mennesker, der har brug for hjælp, og vi føler, at behovet er blevet større. Men der er heldigvis ingen, der ikke har kunnet få hjælp endnu,« siger Connie Bjørn og fortæller, at Næstehjælperne i Ishøj også hjælper mennesker i andre kommuner end Ishøj.

Næstehjælperne opstod i efteråret 2016 og er siden blevet til en forening med det formål at yde frivilligt socialt arbejde til fordel for mennesker, der er ramt af økonomiske reformer.

Støttekoncerten i Vejleå Kirke med gospelkoret Joyful Noise foregår lørdag den 3. juni klokken 15. Der er gratis entré og alle er velkommen, og der bliver solgt kaffe og kage, og andre ting fra Næstehjælperne i Ishøj. Alle indtægter går ubeskåret til Næstehjælperne i Ishøj.