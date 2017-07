Se billedserie De unge flygtninge bliver introduceret til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem.

Send til din ven. X Artiklen: Hjælper unge flygtninge videre i livet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjælper unge flygtninge videre i livet

Vestegnen - 01. august 2017 kl. 07:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge flygtninge, der går ledige, skal have en hjælpende hånd for at komme ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Derfor samarbejder Solrød Kommune og Solrød Produktionsskole om at skræddersy et forløb, der er tilpasset den enkelte - og det har vist sig at være en rigtig god idé.

Når man er flygtet fra bomberegn og ruiner i ens hjemland, er det naturligvis en stor omvæltning at komme til et land, hvor man ikke taler sproget og hverken kender arbejds- eller uddannelsesmulighederne.

Derfor har unge flygtninge, der går ledige, brug for en hjælpende hånd, og i Solrød Kommune ser det ud til, at man har fundet nøglen til at bringe unge flygtninge smidigt ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

For i samarbejde med det meget kompetente personale på Solrød Produktionsskole at det lykkedes at stable et forløb på benene med netop dette formål.

Forløbet er skræddersyet efter den enkeltes ressourcer og kompetencer. De unge flygtninge får mulighed for at prøve kræfter med alt fra IT til frisør og tømrer, og samtidig modtager de undervisning i dansk og matematik. På den måde bliver de unge flygtninge introduceret smidigere til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem.

Men forløbet på Solrød Produktionsskole har også en anden vigtig funktion.

På skolen møder flygtninge jævnaldrende, der står i samme situation som dem selv. De møder både flygtninge og danskere, som ligesom dem har brug for vejledning for at komme videre i livet. Der er derfor en rigtig god sammensætning af elever, og det har skabt nye relationer på tværs af nationaliteter. Dermed får de også trænet deres danske sprog, hvilket ofte kan være en barriere for at integrere sig.

De unge flygtninge har arbejdet frem mod at tillægge sig kompetencer til at tage 9. klasse, og på bare 3-6 måneder er fire elever allerede klar til at tage 9. klasse på VUC. De sidste to elever ventes at følge trop inden for et år fra opstart.

Dermed har Solrød Kommune - takket være et godt samarbejde med Solrød Produktionsskole - forsøgt at leve op til lovgivningen med, at flygtninge skal i enten job eller uddannelse hurtigst muligt. Det ser ud til, at det forsøg er lykkedes ganske godt.

Solrød Kommune fortsætter samarbejdet med Solrød Produktionsskole, og samtidig har kommunen har efterfølgende hjulpet de unge, der nu er videre i uddannelse på VUC, med at finde et fritidsjob, de kan supplere deres SU med.